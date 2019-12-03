Новостной портал датской газеты Ekstrabladet сообщил, что в районе Нёрребро Копенгагена несколько сотен датских строителей устроили протест против условий работы, а потом напали на литовцев.
Как сообщает газета, рабочие из Литвы пытались спрятаться в автомобиле, но участники протеста свернули на них леса.
Министр-советник посольства Литвы в Дании Вайдотас Карвялис сказал BNS, что пока знает информацию только из СМИ.
"В посольство никто в этой связи не обращался, ни сами литовцы, ни полиция Дании, ни другие ведомства", – сказал дипломат.
"У нас есть каналы в профсоюзах, так что мы ищем дополнительную информацию. Делать выводы не по первоисточникам не всегда просто", – добавил он.
Карвялис призвал предположительно пострадавших литовцев обратиться в посольство.
"Такие случаи мы не упускаем из вида, ситуация соотечественников нам не безразлична, но они иной раз не знают, куда обращаться или у них есть какие другие мотивы", – сказал представитель посольства.
Секретарь датского профсоюза 3F Расмус Кройтцманн сказал, что причиной протеста было недовольство строительными подрядчиками.
"Здесь работают литовцы, которым платят меньше, чем можно, иногда – черным налом. Кроме того, они работают дольше, чем разрешено", – сказал он.
По данным литовского посольства, в Дании проживает около 20 000 литовцев.
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