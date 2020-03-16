Самолет вылетел из Шяуляй в 16 часов, сообщило Минобороны.

"Самолет не только доставит жителей страны, которые не могут вернуться домой, но и привезет предназначенные для трансплантации донорские органы – стволовые клетки", – говорится в сообщении Минобороны.

Часть литовцев застряла в Германии, когда Польша закрыла свои границы и не позволила литовцам вернуться через свою территорию. Правительство Литвы ведет переговоры с властями Польши об открытии "гуманитарного коридора" для колонны литовских автомобилей.

"Спартан" может доставить чуть более 30 человек.