Во вторник в Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вызвали посла России, которому вручили ноту протеста в связи с тем, что посольство России в США публично распространило ложную информацию о литовском партизане Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе после того как в его честь открыли памятник в Чикаго.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas
© Rimas Pocius

Пресс-служба МИД указала, что на встрече российской стороне предложили внимательно изучить личность Раманаускаса-Ванагас, его деятельность, поскольку он - неподходящий кандидат в пособники нацистам или участники Холокоста - его репутацию подтверждает множество независимых экспертов, исследующих события того времени и архивные документы.

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Российскую сторону призвали воздержаться от распространения дезинформации и попыток переписать историю, опираясь на обвинения, сфабрикованные репрессивными структурами советского времени.

По оценке МИД Литвы, такие заявления России - это часть дезинформации в более широком смысле и попытки дискредитировать литовское партизанское движение, отрицать факт советской оккупации.

МИД подчеркивает, что Литва гордится тысячами женщин и мужчин, которые участвовали в партизанском движении и Раманаускасу-Ванагасу как символу этого движения.

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