Пресс-служба МИД указала, что на встрече российской стороне предложили внимательно изучить личность Раманаускаса-Ванагас, его деятельность, поскольку он - неподходящий кандидат в пособники нацистам или участники Холокоста - его репутацию подтверждает множество независимых экспертов, исследующих события того времени и архивные документы.
Российскую сторону призвали воздержаться от распространения дезинформации и попыток переписать историю, опираясь на обвинения, сфабрикованные репрессивными структурами советского времени.
По оценке МИД Литвы, такие заявления России - это часть дезинформации в более широком смысле и попытки дискредитировать литовское партизанское движение, отрицать факт советской оккупации.
МИД подчеркивает, что Литва гордится тысячами женщин и мужчин, которые участвовали в партизанском движении и Раманаускасу-Ванагасу как символу этого движения.
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