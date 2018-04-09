Правительство Литвы станет первым органом власти в Балтийских странах, который выпустит "зеленые" облигации.

Вырученные за них средства будут инвестироваться в модернизацию многоквартирных домов и повышение энергетической эффективности, сообщил Минфин.

"Интерес к "зеленым" облигациям - стремительно нарастающий и глобальный процесс во всем мире. Евросоюз (ЕС) вместе с США находятся среди лидеров по "зеленым" облигациям", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока. По его словам, новый инструмент финансирования побудит зарубежных инвесторов больше интересоваться возможностями вложения капитала в Литве.

Все вырученные за облигации средства будут предоставлены в кредит Агентству по развитию общественных инвестиций. Заем сроком на 10 лет будет использоваться на модернизацию 156 многоквартирных домов.