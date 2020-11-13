Литва выделила 75 тысяч евро пострадавшим от войны в Нагорном Карабахе

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Литва выделила 75 тысяч евро гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий в Нагорном Карабахе.
Как сообщает МИД, средства будут переведены Международному комитету Красного Креста.
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