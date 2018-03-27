Литва выделила 55 тыс. евро на гуманитарную помощь Украине.

Двадцать тысяч евро будет переведено в детский фонд ООН (UNICEF), а 35 тыс. евро – Комитету Международного Красного креста (ICRC), сообщило Министерство иностранных дел.
По данным ООН, в 2018-ом году для реализации потребностей гуманитарных проектов в Украине требуется 187 млн долларов США.
Согласно отчетам, конфликт в Восточной Украине непосредственно затронул 4,4 млн человек, 3,4 млн требуется гуманитарная помощь, погибли 10,3 тыс. человек, еще почти 24,8 тыс. ранены.
70% лиц, которым требуется гуманитарная помощь, составляют люди пожилого возраста, женщины и дети. Сейчас внутри Украины 1,5 млн переселенных лиц, которые крайне зависят от гуманитарной помощи.
Особенно актуальными остаются потребности детей, особенно возможность учиться, ведь многие учреждения сферы образования уничтожены или временно закрыты.
Министерство иностранных дел Литвы в 2018 году уже выделило на гуманитарную помощь Украине, палестинским беженцам и Бюро главного комиссара ООН по делам беженцев 95 тыс. евро.
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