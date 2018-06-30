Эти средства будут переведены Агентству по делам миграции ООН, которое оказывает помощь лицам, переселенным из зон конфликта в Восточной Украине.

"Этими действиями продолжится участие в реализации программы гуманитарной помощи Украине, объявленной Бюро координации гуманитарных дел ООН. Согласно этому плану в 2018 года планируется выделить 187 млн. долларов США", - говорится в сообщении.

По данным ООН, возникший в 2014 году конфликт в Восточной Украине непосредственно затронул 4,4 млн людей, 3,4 млн из них требуется гуманитарная помощь.

Внутри Украины сейчас находятся полтора миллиона переселенных лиц, зависящих от предоставляемой гуманитарной помощи. В конфликте на Востоке Украины уже погибло около 10 000 человек.

В этом году Литва в целом оказала гуманитарной помощи Украине, Йемену, Сирии, палестинским беженцам и Бюро комиссара ООН по делам беженцев на сумму в 185 000 евро.