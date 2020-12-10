МИД в четверг информировал, что средства будут переведены Комитету Международного Красного Креста.
В обнародованном в конце октября отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН говорится, что в гуманитарной помощи нуждается 3,4 млн жителей Украины.
Как отмечает МИД, пандемия коронавируса стала еще одним вызовом в этой стране: по данным на 8 декабря, в Украине подтверждено 833 тыс. активных случаев коронавируса, умерли уже 14 тыс. человек. Суточный прирост заболеваемости в стране составляет порядка 11 тысяч.
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