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Литва выделила 100 тыс. евро гуманитарной помощи Украине.
Koronavirusas Ukrainoje
Koronavirusas Ukrainoje
© Zuma Press / Scanpix

МИД в четверг информировал, что средства будут переведены Комитету Международного Красного Креста.

В обнародованном в конце октября отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН говорится, что в гуманитарной помощи нуждается 3,4 млн жителей Украины.

Как отмечает МИД, пандемия коронавируса стала еще одним вызовом в этой стране: по данным на 8 декабря, в Украине подтверждено 833 тыс. активных случаев коронавируса, умерли уже 14 тыс. человек. Суточный прирост заболеваемости в стране составляет порядка 11 тысяч.

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