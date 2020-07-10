aA
МИД Литвы выделил 10 тыс. евро гуманитарной помощи Узбекистану для борьбы со вспышкой COVID-19.
Литва выделила 10 тысяч евро Узбекистану для борьбы с коронавирусом
© Scanpix

Как сообщило в пятницу министерство, средства будут переведены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Узбекистан относится к странам, которые из-за слабой системы здравоохранения не могут самостоятельно справиться с вызовами, связанными с COVID-19. Произошедшее 1 мая стихийное бедствие в результате разрушения плотины заметно осложнило возможности Узбекистана действенно бороться с пандемией.

Литва уже выделила на гумпомощь в 2020 году более 700 тыс. евро, из которых большая часть - на борьбу с COVID-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Беларусь из Литвы отправляется гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом (22)

Во вторник из Литвы в Беларусь отправляется...

TOP новостей

Водителей в Литве ждут перемены: увеличится плата за техосмотр (7)

В начале весны Министерство транспорта предложило, что...

За границу выехать из Литвы сложно, что делать в Вильнюсе: бесплатные развлечения, комфортабельные гостиницы и кафе (58)

В Вильнюсе гостиницы подешевели, появились новые места,...

На рынке аренды жилья в Литве – переворот: перемены ждут арендаторов и арендодателей (25)

Перед пандемией коронавируса одной из наиболее...

За сутки подтверждено 4 новых случая коронавируса (12)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 4 новых случая...

С начала пандемии коронавируса в Литву прибыло более 360 заразившихся COVID-19 (10)

С момента регистрации первого в Литве случая...

|Maža didelių žinių kaina