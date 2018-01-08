В Болгарии минимальная зарплата в 2018 г. составит 510 левов, это 260 евро.
В Румынии с Нового года минималка увеличена до 1900 леев (это почти 410 евро).
В Польше минималка увеличена до 2100 злотых (это чуть больше 500 евро).
Минималка в размере 500 евро с начала 2018 года действует и в Эстонии. В Латвии ее увеличили до 430 евро.
Самой высокой во втором полугодии минувшего года минималка была в Люксембурге - почти 2000 евро.
В Ирландии и Бельгии она составляла 1500 евро.
Не во всех странах ЕС минимальную зарплату устанавливают законом или постановлениями правительства. Кое-где о размере минималки договариваются представители профсоюзов и работодателей.
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