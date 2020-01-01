Литва встретила 2020 год

Под бой часов на Кафедральной площади Литва встретила Новый, 2020 год.
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© Saulius Žiūra

Мероприятия на Кафедральной площади начались с 22 ч. 31 декабря с впечатляющей проекции 3D на колокольне (над проектом работала команда из 20 специалистов), а под бой часов небо раскрасили фейерверки.

Каунасцы начали встречать Новый год на Ратушной площади после 22 ч. Муниципалитет подарил горожанам и гостям города проект "Космический Новый год". На площади звучала электронная музыка, выступала группа Happyendless.

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