Литва встретила 2020 год

Мероприятия на Кафедральной площади начались с 22 ч. 31 декабря с впечатляющей проекции 3D на колокольне (над проектом работала команда из 20 специалистов), а под бой часов небо раскрасили фейерверки.
Каунасцы начали встречать Новый год на Ратушной площади после 22 ч. Муниципалитет подарил горожанам и гостям города проект "Космический Новый год". На площади звучала электронная музыка, выступала группа Happyendless.
Космический новый год в Каунасе:
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