Литва встретила 2020 год

Мероприятия на Кафедральной площади начались с 22 ч. 31 декабря с впечатляющей проекции 3D на колокольне (над проектом работала команда из 20 специалистов), а под бой часов небо раскрасили фейерверки.

Каунасцы начали встречать Новый год на Ратушной площади после 22 ч. Муниципалитет подарил горожанам и гостям города проект "Космический Новый год". На площади звучала электронная музыка, выступала группа Happyendless.

Космический новый год в Каунасе: