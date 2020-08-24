Литва вскоре может перешагнуть опасную черту: придется изолироваться в Латвии и Эстонии

Однако, по подсчетам математиков, вскоре придется изолироваться не только литовцам, приезжающим из-за границы, но и тем, кто хочет поехать в Латвию или Эстонию, а также в другие страны.
Страны Балтии в этом году - одно из самых популярных направлений летнего отдыха жителей Литвы. Однако, по нынешним данным, запланировавшие поездку на сентябрь либо не смогут туда поехать, либо должны будут провести 14 дней в изоляции, ведь латыши и эстонцы руководствуются теми же показателями.
Иными словами, если количество заболеваний за последние 14 дней составляет 16-24 случаев на 100 000 жителей – нужна двухнедельная изоляция. Если показатель составляет 25 и больше случаев, то надо сделать тест, а потом изолироваться.
Представитель Минздрава Нерия Купрявичене сказала Delfi, что берут данные за последние две недели. Сейчас, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель в Литве составляет 13,7, в Эстонии 9,1, а в Латвии 2,4. За последние 14 дней в Литве зафиксировали 410 новых случаев.
По словам ученого Вильнюсского университета Юргиты Маркявичюте, в список опасных стран Литва может попасть, если показатель составит 448 случаев за последние 14 дней (это по 32 случая в день), а показатель 25 случаев на 100 000 будет достигнут, если за 14 дней зафиксируют 700 случаев (в среднем по 50 в день).
По словам Маркявичюте, при нынешнем росте числа заболеваний, этот коэффициент может быть достигнут в течение нескольких недель.
В Латвии уже говорят о том, что приезжающим жителям Литвы придется изолироваться. На прошлой неделе об этом в социальной сети писал писатель Марюс Ивашкявичюс.
"Вчера я стал хвастаться, что поеду в Лиепаю на свою первую посткарантинную премьеру, а сегодня узнал, что Латвия намерена ввести обязательную изоляцию для граждан Литвы. Вот так вот. Похоже нас скоро закроют у нас на родине", – писал он.
Ивашкявичюс объяснил Delfi, что его об этом уведомил Лиепайский театр. "Премьера 4 сентября, театр мне написал, что по тому, как у нас растет уровень заболеваний маловероятно, что меня впустят без карантина", - сказал он.
Правда, 24 августа глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что пока Латвия не будет вводить ограничения для приезжих из Литвы.
"Этот список пока актуален. А что касается нашего показателя, все будет зависеть от латышских и эстонских коллег. На прошлой неделе латыши сказали, что пока не планируют вводить ограничения для граждан Литвы", – обещал Верига.
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