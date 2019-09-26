Литовский криминал – грустная легенда 90-х. Убийства, взрывы, разбои ежемесячно случались десятками. Кроме "Вильнюсской бригады" и каунасских "Докторов" в маленькой стране орудовали сотни более мелких группировок. Конечной целью криминала было - политическое влияние, фактически власть. К середине 1993 года стоял вопрос выживания государства как института законности.

"Вильнюсом правим мы", - заявляли, к примеру, лидеры оргпреступности. Что стало переломным моментом в новейшей истории Литвы? Убийство журналиста Витаса Лингиса? Понимание, что криминализация государства и общества - это тупиковый путь, прямая угроза национальной безопасности? Как проходило и завершилось это противостояние?

Ответы на эти вопросы в новой, 4 серии проекта "Мы из 90-х" дают непосредственные участники тех событий - следователи и прокуроры, а также журналисты и ученые.

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