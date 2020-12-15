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Со среды в Литве вступают в силу новые ограничения. В том числе будут ограничены перемещения между муниципалитетами. Каунас и Вильнюс сообщили, что будут контролировать или закроют больше 30 въездов в город.
Литва: Вильнюс намерен блокировать больше 30 въездов в город
© DELFI / Andrius Ufartas

Клайпеда и Каунас намерены представить конкретные схемы, а Вильнюсский муниципалитет этого делать не будет, чтобы люди не могли обойти запрет.

Пресс-секретарь Вильнюсской мэрии Ева Дирмайте сказала, что в пятницу установят 33 контрольных пункта, где они появятся, заранее сообщать не будут.

"На данный момент планируют установить 33 контрольных поста, но это количество неокончательное. Ограничения начнут действовать с пятницы и в следующие выходные на Рождество. Заранее не будем сообщать, где стоят посты, чтобы люди не планировали обойти запрет", – Дирмайте.

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