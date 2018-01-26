"Я помню как мы ходили в кафе "Никштукас", детское кафе с белочкой. Мне там очень нравилось, а возле "Детского мира" пекли свежие булочки, там были особенные кофе и чай, всё там было очень по-домашнему и непривычно для нашего Советского Союза", - сказала она в интервью DELFI.

О том, где и как проходили съемки фильма - следующая статья и видео проекта "Литва. Вильнюс. Цитаты".

Вильнюсский городской пейзаж стал неотъемлемой частью детского фильма, который в 1979 году снял режиссер Константин Бромберг. Съемки проходили в вильнюсском спальном районе Лаздинай, построенном в начале 1970-х, а также в Старом городе и Тракай.

В кадр, например, попала вильнюсская готическая жемчужина - костёл Святой Анны (на протяжении фильма мимо него несколько раз проезжает банда Стампа), а также примыкающий к нему Костел Св. Франциска Ассизского и Бернардина Сиенского.

Сцены в музее снимались во дворе Тракайского замка. Лаздинайская школа №36 заснята в качестве экстерьера школы. В Лаздинай также было снято несколько начальных кадров песни "До чего дошёл прогресс".

С трапа самолета — на съемочную площадку

Фото из личного альбома © Asmeninio albumo nuotr.





Роль девочки Майи Светловой Константин Бромберг сначала предлагал уже известной по "Красной шапочке" Яне Поплавской, но она отказалась. На роль Майи также претендовала Оксана Фандера.

Сыгравшая в конечном итоге Майю Оксана Алексеева рассказывает, что ее отец прочитал объявление о наборе детей на эту роль и таким образом она попала на кастинг.

"Это было в сентябре, а фильм начали снимать в марте. Долгое время не было никаких результатов, но потом со мной связались, и я много раз приходила на киностудию, встречалась с будущими коллегами. А когда время начало поджимать, они, видимо, приняли решение и утвердили меня на роль. Так что инициативу иногда полезно проявлять, потом остаются незабываемые воспоминания", - рассказывает в интервью DELFI Оксана Алексеева.

Уроженка Одессы О.Алексеева в данный момент проживает во французском Лионе и после "Электроника" больше в кино не снималась.

Она рассказывает, что фильм снимали полгода, съемка в Вильнюсе длилась два месяца и сначала было запланировано там снять кадры, которые происходят за границей. "Но поскольку Вильнюс был для нас в Советском Союзе заграницей, эту съемку растянули - там снимали и школу, и парк, чтобы растянуть пребывание в Вильнюсе, который нам всем очень понравился", - рассказала Алексеева.

Оксана вспоминает и свое первое впечатление от литовской столицы.

"Мы прилетели в Вильнюс с Васей Скромным и моей мамой, она была ответственна за нас, малявок. Мы вышли из самолета, и нас встретили у трапа и повели через летное поле. Кругом самолеты, было очень интересно. Дело в том, что в этот день съемки происходили в аэропорту, нас не снимали в этот же день, но повели к съемочной группе, с которой мы уже потом вместе разместились сначала в гостинице, а потом поселились в студенческом общежитии, в новом, возле леса", - рассказывает Оксана.

Кафе "Никштукас" и булочки возле Детского мира

Исполнительница роли Майи вспоминает, что в Литве ее приятно удивила природа, например, лес после Одессы уже был экзотикой. Дети в свободное от съемок время собирали в лесу грибы, и даже сами потом готовили. Мама Оксаны уехала обратно в Одессу, и в Вильнюсе девочка жила самостоятельно. "За нами присматривали, хотя я этого не припомню, но в принципе мы были ответственными, уже работали", - улыбаясь, вспоминает женщина.

Когда же не было съемок молодежь наслаждалась прогулками по городу.

"Я помню как мы ходили в кафе "Никштукас" - детское кафе с белочкой. Мне там очень понравилось, потом на проспекте Ленина в кафе возле "Детского мира" пекли свежие булочки, особенные кофе и чай всё, там было очень по-домашнему и непривычно для нашего Советского Союза", - рассказывает Оксана.

Вместе с коллегами по цеху юные актеры ездили и в Каунас, и в Тракай - на съемки и просто так, погулять по городу. Потрясала не только городская архитектура, но и кафе, рестораны. По словам Оксаны, это был другой уровень, чем в Одессе. "Я так влюбилась в этот город, и это было понятно, ведь это была моя первая поездка "за границу", первый приезд в Вильнюс".

Уже позже Оксана вышла замуж и переехала в Минск, но часто ездила в расположенный неподалеку Вильнюс.

"Сейчас, когда я думаю о Вильнюсе, он остается одним из самых любимых моих городов в мире, а путешествовала я довольно много, и есть с чем сравнивать. Но Вильнюс остался моим детским воспоминанием, как Рождество, как какой-то праздник. Потом сюда мы уже ездили довольно часто из Минска, сначала на поезде, потом на машине. Потом приезжали на выходные и мои подруги, которые живут в Минске, тоже туда ездят и они очень любят этот город", - рассказывает она.

Фильм обогатил не материально, но духовно

И хотя детали съемок фильма за 38 лет, прошедших с момента съемок, стерлись из памяти, сам фильм "Приключения Электроника" остается незабываемым эпизодом в жизни Оксаны.

"Периодически меня сейчас приглашают на передачи в Москве, и это как-то продолжает играть роль в моей жизни. Это какой-то подарок судьбы. Я не могу сказать что он изменил мою жизнь или как-то повлиял на мою судьбу, но этот участок жизни меня как-то изменил и обогатил не материально, к сожалению, но духовно. На одной из передач, посвящённых фильму, присутствовала Ирина Мирошниченко, которую я очень люблю. И она сказала, что нам, детям, очень повезло в этой жизни, что нашу жизнь коснулось искусство", - рассказала Оксана.

Женщина с улыбкой вспоминает, что перед съемками ей говорили, что литовцы не любят русских, но реальность ее приятно удивила.

"Я жила в Вильнюсе месяц и ещё часто туда ездила и ни разу я не столкнулась с тем, чтобы со мной кто-то не захотел разговаривать. Люди там очень отзывчивые, и хочу передать привет всем, с кем я сталкивалась и вообще всем жителям Вильнюса, они живут в таком красивом городе", - заключает свой рассказ Оксана Алексеева.

В 2006 году звезда фильма "Приключения Электроника" вышла замуж во второй раз, за француза, с тех пор живет в Лионе и работает в области, далекой от кинематографии - в индустриальной компании. У нее есть сын Александр, ему 28 лет, у него есть своя семья.