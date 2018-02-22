В четверг в Литве будет переменная облачность. Вероятность осадков невелика. Ветре восточный, 3–8 м/с. Температура 6–11 градусов.
В пятницу ночью в Литве по-прежнему будет холодно. Температура ночью будет еще ниже. Ожидается 16–22 градусов мороза, местами 24-25 градусов, без осадков.
В пятницу днем будет 6–11 градусов ниже нуля, на западе – 1–4 градуса.
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