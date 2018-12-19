"Задержан гражданин Литвы, известный в обществе Альгирдас Палецкис. Есть и другие задержанные", - сообщил в среду на пресс-конференции генеральный прокурор Эвалдас Пашилис.

Палецкис находится под стражей с октября этого года.

Точное число задержанных генпрокурор не назвал.

"Деятельность продолжалась длительное время, она была сознательной", - сказал прокурор.

Лица, выполнявшие задачи российской разведки, по его словам, были связаны с политическими непарламентскими партиями.

Генкомиссар Литвы Линас Пярнавас сказал, что в ходе расследования были проведены обыски. Среди подозреваемых есть и один гражданин России.

"Могу подтвердить, что один из задержанных - Валерий Иванов, которого задержали, поскольку во время обыска у него нашли оружие. На данный момент выясняют, связано ли это с делом о шпионаже", – сказал Пярнавас.

Он утверждал, что при проведении расследования была выявлена "целая сеть лиц, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности нашей страны".

"Если бы эта сеть не была вскрыта, думаю, Литве угрожала бы серьезная опасность", - сказал генкомиссар.

"Во время обысков найдено много различных данных и файлов, которые тесно связаны с объектом этого дела", - добавил Пярнавас.

Он заметил, что в ходе обысков были обнаружены разные данные, которые позволяют предполагать, что подозреваемые занимались сбором информации. Правоохрана подозревает, что задержанные собирали информацию непубличного характера, однако не раскрывается, была ли она засекреченной.

За шпионаж в Литве грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис сказал, что целью этих незаконных действий было оказание влияния на политические процессы в Литве.

"С этой целью вербуются лица, которые могут напрямую или через посредников формировать программы политических партий или их структуру, пользуясь различными медийными каналами, содействовать укреплению "мягкой силы" России в стране", - сказал Яунишкис.

Основанный в 2008 году Социалистический народный фронт (СНФ) и его бывший руководитель Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка называла СНФ расположенной к России политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.

В позапрошлогоднем отчете говорилось об усилении информационных, разведывательных операций, инструментов "мягкой силы" России. В числе таких инструментов были названы и "усилия по улучшению централизации и координирования пророссийских соотечественников и сочувствующих им групп".

В качестве примера ДГБ привел то, что в горсовет Вильнюса избран член "Фронта" Рафаэль Муксинов, который является лидером поддерживаемого Федеральным агентством Россотрудничество Совета соотечественников в Литве.