По последним данным Европейского центра превенции и контроля инфекционных заболеваний, в 2016 году в странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) показатель заболеваемости туберкулезом составлял 10,9 случаев на 100 000 жителей. В Литве этот показатель составляет 46,6 случаев на 100 000 жителей.

Выше чем в Литве этот показатель только в Румынии, где на 100 000

жителей приходится 64,7 случаев.

По данным Европейского центра превенции и контроля инфекционных заболеваний, 3,7% всех подтвержденных случаев заболеваемости туберкулезом в ЕС/ЕЭЗ - это туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Самый высокий показатель такого туберкулеза был в Литве - 20,3, Эстонии - 15,8 и Латвии - 10,4.

В ЕС/ЕЭЗ успешность лечения этой формы туберкулеза составляет 37,5%, а в Литве всего 11,8%.

Глава Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас назвал это самой насущной проблемой. "это значит, что больные заражают других людей", - сказал он.

По данным Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа, Литва по уровню заболеваемости туберкулезом входит в число стран повышенной группы риска. В 2016 г. в Европе зарегистрировали 290 000 случаев туберкулеза и 26 000 смертей от этой болезни. Большая часть (83%) случаев туберкулеза регистрируется в 18 странах, в число которых входит и Литва.