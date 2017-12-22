Если летом Литва по скорости освоения средств ЕС была третьей из всех стран Сообщества, то теперь она по заявленным Европейской комиссии средствам занимает 8-е место - в 2017-м планировалось использовать 997 млн евро инвестиций ЕС - до 30 ноября освоено 31%, т.е. 307 млн евро.
С начала этого финансового периода исполнителям проектов выплачено 17% (1,15 млрд евро) от всей причитающейся Литве суммы.
Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (5)
В этом году в праздничный период много выходных,...
2018 год объявлен годом историка и просветителя С. Даукантаса (11)
Сейм Литвы 2018 год объявил годом просветителя, историка...
Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)
В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...
Литва преподнесёт Папе римскому самый миниатюрный в мире вертеп (8)
Президент Литвы Даля Грибаускайте по случаю...
Жители Литвы и бизнес перевели на счет армии 175 000 евро (25)
Литовская армия получила выделенную ей жителями...
TOP новостей
Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (172)
Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...
Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)
Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...
Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)
В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...
Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (5)
В этом году в праздничный период много выходных,...