Медленное использование инвестиций ЕС вытеснило Литву с позиции лидировавших по освоению средств фондов ЕС - за этот год израсходовано менее трети всех запланированных средств, а с начала периода финансирования - менее шестой части, сообщает деловое издание Verslo zinios.
© Reuters / Scanpix

Если летом Литва по скорости освоения средств ЕС была третьей из всех стран Сообщества, то теперь она по заявленным Европейской комиссии средствам занимает 8-е место - в 2017-м планировалось использовать 997 млн евро инвестиций ЕС - до 30 ноября освоено 31%, т.е. 307 млн евро.

С начала этого финансового периода исполнителям проектов выплачено 17% (1,15 млрд евро) от всей причитающейся Литве суммы.

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