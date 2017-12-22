Если летом Литва по скорости освоения средств ЕС была третьей из всех стран Сообщества, то теперь она по заявленным Европейской комиссии средствам занимает 8-е место - в 2017-м планировалось использовать 997 млн евро инвестиций ЕС - до 30 ноября освоено 31%, т.е. 307 млн евро.

С начала этого финансового периода исполнителям проектов выплачено 17% (1,15 млрд евро) от всей причитающейся Литве суммы.