Однако баланс миграции в прошлом году все равно будет отрицательным. Правда, и глава Института исследования рынка труда Богуславас Гружевских и экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убеждены, что в этом году он будет меньше, чем в 2017 году.

Маурицас даже поспорил в Facebook. По его словам, эмиграция в 2018 будет меньше, чем в 2017 г., а чистая эмиграция будет самой низкой за последние 25 лет (т.е. в 2018 г. из-за эмиграции Литва лишится меньше 11 000 жителей). Откуда такой оптимизм? Не оптимизм, а реализм, подчеркнул экономист и назвал несколько подтверждений своего заявления.

Во-первых, в этом году власть не принимает решения, которые искусственно увеличивают эмиграцию. По словам Маурицаса, введенное в прошлом году "Содрой" новшество, согласно которому все, кто декларировал место жительства в Литве должны платить обязательный налог на здравоохранение, искусственно вызвало рост эмиграции. В этом году ничего похожего нет.

Во-вторых, естественным образом снижается число молодежи, которая в основном и уезжает.

Кроме того, Brexit лишил литовских эмигрантов самого популярного направления эмиграции - Великобритании. И наконец, Литва будет решать проблему миграции за счет иммигрантов из третьих стран и реэмигрантов.

Число уехавших и приехавших в Литву людей считают по декларациям места жительства. Но все, кто декларирует место жительства в Литве платит ОНЗ за месяц и автоматически получает право на пользование услугами здравоохранения, поэтому есть вероятность того, что вернувшись в Литву на рождественские каникулы, эмигранты декларируют свой приезд, что бы получить эти льготы, поэтому такие данные за декабрь нужно оценивать осторожно.

Маурицас согласен, что данные декларации места жительства на этот раз могут быть не совсем верны. Он считает, что нынешний подсчет мигрантов скорее теоретический нежели практический.

Точными данными в этом вопросе из соседей может похвастаться только Эстония.

"Да, я согласен с мнением людей, которые считают это моментальным фрагментом. Был новогодний отпуск, часть людей приехала ради "детских" денег и т.д. Да, это может быть правдой. Это тоже могло повлиять, но все равно не меняет того факта, что есть потенциал возвращения, и это положительно действует", – сказал Гружевскис.

В году, по словам Маурицаса, есть несколько пиков миграции – май и август-сентябрь, когда заканчивается учебный год и за границу уезжает молодежь. Зимой более ярко выражена тенденция иммиграции.

"На январь-февраль влияет сезонность. Отрицательный баланс тогда бывает небольшим. Странно, поскольку зима в Литве темная, больше приезжает, чем уезжает. [...]", – сказал он.

По его словам, в январе-феврале уедут около 3000 человек и столько же приехать. Если правящие в этом году ничего не предпримут, то баланс миграции все еще будет отрицательным, но самым большим с 1994 г.

Может уже можно радоваться тому, что количество людей в Литве начало увеличиваться? Эта статистика еще неяркая, чтобы радоваться, подчеркнул Маурицас, но много людей готовы вернуться как только в Литве станет лучше.

"На чемоданах" по разным исследованиям, до половины уехавших сидят, возможно, у них нет детей – и это в Великобритании. Те, у кого нет детей, или есть, но их тяжело растить, к примеру, в Лондоне, может уже накопили денег, хотели бы вернуться, но не осмеливаются. Немалая часть все еще арендует жилье, особенно в Норвегии, где недвижимость вообще очень дорогая. У них большие доходы, если сравнивать с Литвой, они точно вернутся", – акцентировал Маурицас.

Гружевскис уже сейчас видит положительный момент, хотя иммиграция превысила эмиграцию только в декабре. По его словам, это признак хорошей перспективы.

"Конечно, каких-то особых надежд на основе данных за один месяц, думаю, не может быть, но определенные положительные выводы можно сделать и это еще раз показывает, что у Литвы хорошие перспективы", – подчеркнул социолог.

По его словам, где-то в мае выяснится, продолжительная ли это тенденция.

"Лично я думаю, что не будет положительной иммиграции за 6 месяцев или год, но разница улучшится и 2018 год будет более благоприятным, чем 2016–2017 гг. Это можно прогнозировать. И нам пока этого достаточно", – сказал он.