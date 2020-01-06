Обновленный перечень основных недостающих специальностей утвердила Служба занятости.
Он актуален для приезжающих работать в Литву иностранцев, так как если их профессия значится в перечне, то они могут приехать и трудоустроиться в упрощенном порядке, без разрешения Службы занятости.
Прогнозируется, что в этом году самым большим спросом будут пользоваться каменщики, строители лесов, штукатуры, сварщики, сборщики металлических корпусов, мясники, забойщики скота, швеи, водители дальних рейсов и др. В этом году в перечне не осталось таких профессий, как бетонщик, монтажник газопровода, электрик и др.
Перечень составляется дважды в год с целью уравновешивания предложения рабочей силы и спроса на нее.
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