Литва в этом году упростила порядок въезда и трудоустройства зарубежных водителей, строителей и рабочих промышленной и строительной сфер.
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Обновленный перечень основных недостающих специальностей утвердила Служба занятости.

Он актуален для приезжающих работать в Литву иностранцев, так как если их профессия значится в перечне, то они могут приехать и трудоустроиться в упрощенном порядке, без разрешения Службы занятости.

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Прогнозируется, что в этом году самым большим спросом будут пользоваться каменщики, строители лесов, штукатуры, сварщики, сборщики металлических корпусов, мясники, забойщики скота, швеи, водители дальних рейсов и др. В этом году в перечне не осталось таких профессий, как бетонщик, монтажник газопровода, электрик и др.

Перечень составляется дважды в год с целью уравновешивания предложения рабочей силы и спроса на нее.

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