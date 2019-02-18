В апреле прошлого года ЛКРТВ за несоблюдение запрета наказала компанию штрафом в 150 000 евро.
В пятницу Вильнюсский окружной административный суд констатировал, что ЛКРТВ обоснованно ограничила ретрансляции российского телевидения, поскольку его передачи подстрекали к войне и национальной розни.
"По мнению суда, комиссия также обосновано оштрафовала Init за совершенные нарушения. Однако, с учетом продолжительности нарушения, неопределенности последствий и факта того, что Init совершила его впервые, суд сократил сумму штрафа до 50 000 евро", – сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Сигита Яцинявичене-Балтадуоне.
Вместе с Init заявителем в этой деле была и Российская государственная Телерадиовещательная компания, а также общественная организация "Российская общественность для управления проектами в сфере массовой информации и коммуникации".
Ретрансляции "РТР Планета" в Литве были запрещены на год, с 14 февраля прошлого года. Ретрансляторов обязали остановить трансляции до 23 февраля, однако комиссия установила, что Init демонстрировала канал еще 1 марта.
Init в судах оспаривала решение, мотивируя тем, что комиссия запретила трансляцию только "РТР Планеты", но не другую версию канала – "Россия РТР". Комиссия доказывала, что решение касается всех версий канала.
Решение сократить штраф, назначенный Init, принимала судейская коллегия.
Запрет на ретрансляцию "РТР Планета" в Литве заканчивается в эту субботу, 23 февраля. Ретрансляции канала в Литве по причине подстрекательств к войне и розни запрещались и в 2015-ом, а также в 2016-ом годах.
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