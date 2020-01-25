"Литва – страна возможностей": Молодой калининградец поделился опытом переезда в приморскую Клайпеду

Крупный бизнес приветствует появление новых рабочих, но некоторые экономисты уже заявили, что украинцы, белорусы и россияне тормозят рост зарплат и усиливают безработицу. Во-первых, приезжие вытесняют отечественных специалистов, во-вторых, как говорит эксперт по финансам Вайдас Навицкас, мигранты из бывших советских республик – это низкоквалифицированная, то есть дешевая рабочая сила, которая не влияет на развитие отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью.

Тем не менее, это не совсем так, поскольку в Литву, помимо гастарбайтеров, приезжает множество представителей талантливой молодежи. Десятки из них занимаются бизнесом, создают рабочие места, едут в страну по приглашению на высококвалифицированную работу, учатся в литовских вузах. После учебы многие остаются в Литве, заняв достойное место на рынке труда.

Студент Клайпедского университета Евгений Ямщиков – один из живых примеров позитивной миграции. Благодаря своей активной деятельности по популяризации современных технологий в прошлом году его даже выдвинули на конкурс "Клайпедчанин года". В литовскую Клайпеду он переехал четыре года назад из Калининграда, окончил университет и стал дипломированным инженером. Сегодня он работает в отрасли судостроения, защищает степень магистра и почти свободно говорит по-литовски.

Мы встретились с Евгением и поговорили о том, почему он выбрал именно Литву. Отправной точкой нашего разговора послужил недавний опрос среди учеников гимназий, который вскрыл неприятные факты: треть респондентов, ученики 9-12 классов, заявили, что хотят эмигрировать и "не видят в стране никакого будущего". Наш герой кардинально не согласен с такой точкой зрения. По мнению Евгения, Литва – это страна возможностей, и он очень рад, что сюда на учебу приезжают молодые ребята из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Сакартвело (Грузии) и других стран. По его словам, у Литвы есть все задатки для того, чтобы стать крупным академическим центром региона. Государство должно расширять возможности для иностранных студентов, чтобы те могли учиться и на английском, и на русском, и, если будет запрос, на других языках.

Литва – не чужая страна

Евгений Ямщиков рассказал, что, еще будучи школьником, не раз бывал в Литве. Здесь он выступал на соревнованиях по плаванию и изучал английский язык в одном из местных вузов.

"Начиная с 2012 года, я приезжал в Литву каждое лето на курсы английского в Международный университет LCC в Клайпеде. Этот город всегда привлекал меня. Во-первых, он был недалеко от дома, во-вторых он уже был мне знаком, так как я провел здесь ни один месяц. У меня было несколько вариантов, куда поступать… Например, была возможность уехать в Петербург, но я выбрал Клайпеду – Клайпедский государственный университет. Там есть возможность обучаться на английском", - говорит наш собеседник.

На вопрос о том, почему он выбрал именно Клайпеду, а не Вильнюс или Каунас, куда едет немало желающих постигать тонкости инженерного дела, Евгений ответил, что эти города не казались ему столь привлекательными.

"Когда я оканчивал школу, то Каунас и Вильнюс казались очень далекими и неизвестными городами. Кроме того, на тот момент я не знал литовского языка, поэтому вообще не рассматривал их, - пояснил Евгений, говоря, что у Клайпеды есть много преимуществ. – В школе я активно занимался плаванием, ездил на соревнования в Паневежис, Друскининкай, Алитус, но это были короткие поездки. Приезжаешь, делаешь свое дело, забегаешь в ТЦ Akropolis и уезжаешь. Пока я не переехал, не очень хорошо понимал, чем живет Литва в широком смысле этого слова, но зато я очень хорошо знаю, как устроены литовские бассейны", - шутит Евгений.

Наш герой рассказал, что впервые в Вильнюсе он побывал уже после переезда: ему очень понравился Старый город, башня Гедиминаса, но желания перебраться в столицу все же не возникло.

Начинающий конструктор

В студенческие годы Евгений активно проявлял себя в университете: он до сих пор ведет ознакомительные лекции для школьников, рассказывает детям о том, как работать на 3D-принтере, строит пневмомобили, участвует в соревнованиях. После учебы он устроился в конструкторское бюро SIDC LT, занимающиеся судостроением и судоремонтом. Сегодня он трудится уже на другом предприятии, где так же занимается проектированием судов.

"В основном мы занимаемся проектированием судов, но не только. Между нашим университетом и компанией есть соглашение, за счет которого мне удалось попасть и закрепиться на этом месте, а практику я проходил на заводе, где полтора года назад мы представили новый катамаран – он строился в Клайпеде", - рассказывает наш собеседник.

По его словам, масштабы судостроения в Клайпеде, конечно, уже совсем не те, что раньше, но конструкторские бюро чувствуют себя очень неплохо, так как на их услуги есть немалый спрос со стороны крупных зарубежных компаний в Скандинавии.

© Asm. arch nuotr.

"Мы только проектируем, работаем преимущественно на Скандинавские страны: производим расчеты, готовим различные чертежи, затрагивающие вопросы строительства корпусов или внутреннего насыщения корабля. В основном мы работаем на Норвегию", - повествует Евгений.

Говоря о том, сложно ли россиянину найти общий язык с литовскими коллегами, наш герой говорит, что серьезных трудностей не возникло, поскольку коллектив в компаниях, связанных с морской отраслью, мультикультурный и, как правило, русскоязычный.

"У кораблестроения есть своя специфика – преимущественно эта отрасль работает на русском и английском языках. Несмотря на то, что у нас смешанный коллектив, больше всего на работе говорят по-русски", - делится впечатлениями новоиспеченный клайпедчанин.

Большой потенциал

Затронув разговор о молодом поколении, Евгений отметил, что был приятно удивлен клайпедской молодежью, которая некоторое время назад проявляла чудеса активности, борясь за звание молодежной столицы Европы. В итоге активистам удалось завоевать этот титул – он перейдет к городу-порту в 2021 году.

"Мне очень нравились, как проходила подготовка, какие крутые мероприятия проводились на уровне города – на открытых пространствах, с вовлечением всех присутствующих. Это говорит о том, что среди молодежи есть какое-то движение, и это не может не радовать", - подчеркнул собеседник.

© Asm. arch nuotr.

Помимо этого, ему нравится, что город не стоит на месте – в нем развивают новые инициативы: открываются новые пространства для работы в виде лофтов и коворкингов, появляются новые кафе и рестораны, и, как правило, все это делается руками частных инвесторов.

"Единственное, чего мне не хватает в Клайпеде, сравнивая с тем же Калининградом, который за последние годы сильно скакнул вперед благодаря инвестициям перед чемпионатом мира по футболу, так это то, что здесь нет круглосуточных магазинов – ни продуктовых, ни хозяйственных. С другой стороны, в Клайпеде меня очень радует общественный транспорт, где очень хорошо налажено расписание. По крайней мере, ты точно знаешь, во сколько придет автобус", - рассказывает Евгений.

Если хочешь остаться, останься просто так

По словам нашего собеседника, в ближайшее время он не планирует переезжать. Жизнь в Клайпеде ему нравится, Литва представляется ему как хорошее место для саморазвития и реализации в профессии, поэтому ни в Россию, ни в другие страны Европейского союза (ЕС) его не тянет. Евгений не исключает, что останется в Литве, окончательно связав свою жизнь с нашей страной.

"Пока я успешно нахожу себе здесь занятие, планирую двигаться дальше. Нужно завершить учебу в университете и получить степень магистра. Кстати, сегодня я уже учусь на литовском языке. Получилось так, что англоязычная группа не собралась, поэтому преподаватели сказали идти обучаться на литовском, они подтолкнули меня к этому шагу, и я совсем не жалею об этом. Если все будет складываться в таком позитивном ключе, то я бы с удовольствием остался", - говорит он.

© Asm. arch nuotr.

Рассуждая о массовом оттоке населения и желании львиной доли выпускников литовских школ эмигрировать за рубеж, Евгений говорит, что ему далеко не всегда понятна позиция уезжающих. По его словам, хорошие специалисты всегда смогут найти работу, а оплата труда на тех же предприятиях в Клайпеде, которые связаны с иностранным капиталом, промышленностью, логистикой, морскими погрузками, информационными технологиями или транспортной сферой, уже несильно уступает зарплатам в других странах ЕС.

"Мне кажется, что в Литве точно есть, чем заняться. Моя главная проблема заключается в том, что не хватает времени – скучать не приходится", - считает студент-магистрант.

Россиян принимают радушно

Не секрет, что сегодня политические отношения между Литвой и Россией переживают наиболее сложный период с момента восстановления независимости, а многих россиян пугают тем, что страны Балтии – эдакий заповедник русофобии, куда русскому туристу лучше не соваться. По словам Евгения, за все время своего пребывания в Литве он ни разу не сталкивался с проявлениями ненависти по национальному признаку. Напротив, его радушно приняли в университете, помогли обустроиться и создали дружественную атмосферу.

"Я не хочу вдаваться в политические дебаты, но об отношении я могу судить по тому, как меня принимали в Литве, как меня встретили в Клайпеде. Когда я приехал поступать, четко помню, что меня очень радушно приняли. Преподаватели рассказали, как проходит обучение, провели по зданиям вуза. Декан факультета пообщался и со мной, и с моими родителями, пригласил нас поехать на факультет, который находится в другой части города, провел полноценную экскурсию – первое впечатление было замечательным, и с тех пор я не был разочарован. Моральный климат очень хороший", - повествует наш герой.

Он говорит, что сегодня в Клайпедском университете учится немало иностранных студентов, но абсолютное большинство составляют индусы. Евгений убежден, что у Литвы есть большой неизрасходованный академический потенциал, который нужно развивать, завлекая интересантов со всего региона.

"Недавно в Клайпедском университете открылись новые русскоязычные программы – это ноу-хау для Литвы. На мой взгляд, это очень правильный, своевременный и разумный шаг, открывающий совершенно новые возможности и для вуза, и для региона. Я знаю, что уже есть желающие: в Литву тянутся много студентов из Украины, Беларуси, стран СНГ… У города и страны в целом есть большой потенциал. Чем больше иностранных студентов, тем лучше – это приносит дивиденды стране и отечественным вузам – выводит их на новый уровень, не говоря уже о том, что разные культуры, особенно, когда мы говорим о десятках молодых людей из стран с близкой литовцам культурой, лишь обогащают", - убежден собеседник.

Друзья – дело наживное

Евгений Ямщиков поведал, что сегодня у него сформировался круг друзей и среди литовцев, и среди местных русскоязычных ребят, которые помогли ему интегрироваться в общество.

© Asm. arch nuotr.

"Клайпеда – многокультурный город, где все достаточно хорошо говорят по-русски и при желании ты, наверное, можешь достаточно вольготно чувствовать себя и без знания языка, но я почти сразу пошел учить литовский и сегодня говорю на нем очень неплохо. По крайней мере, друзья-литовцы оценили мои знания, сейчас мы можем спокойно поддержать диалог, не переходя на русский или английский, значит, не все так страшно", - смеется наш герой.

Литовский язык он изучал в университете, помимо этого, посещал специальные курсы, где ему довольно быстро удалось заговорить и постичь тонкости грамматики. Позже он стал общаться с преподавателями в вузе, с коллегами на работе, а сегодня вполне спокойно чувствует себя в университете, изучая промышленную инженерию – все лекции идут уже на литовском языке. По его словам, хорошее знание и желание выучить государственный язык – признак уважения и гарантия того, что к тебе будут хорошо относиться в любой стране. В то же время, убежден наш герой, культура интернациональности и многоязычия нисколько не противоречит вышестоящей установке.