Несмотря на то, что продажи алкоголя во время карантина в Литве не выросли, врачи скорой говорят, что прежде не видели таких случаев отравления, какие фиксировались на Пасху в этом году. Полиция фиксирует рост насилия в ближайшем окружении. Тысячи людей лишились рабочего места и доходов.

Как мы будем жить после карантина? Об этом в передаче Delfi 11 говорили с криминологом и социологом ВУ Александром Добрыниным, психиатром-психотерапевтом Раймундасом Алекной и экономистом банка Luminor, доктором социальных наук Жигимантасом Маурицасом.

Маурицас констатировал, что мир после пандемии изменится.

"Основные перемены ждут с удаленной работой, что мы сейчас успешно практикуем. Другие перемены связаны с доставкой товаров и услуг на дом. Другие перемены будут связаны с бесконтактным расчетом и автоматизацией производственных процессов, роботизацией, его переносом ближе к потребителям, чтобы в случае проблем не осложнялась доставка", – сказал экономист.

"Полностью в прошлое мы не вернемся, и это изменит экономику на десятилетия. Больше людей будет работать удаленно, не будет больших заторов по утрам и вечерам. Может, иначе организуют общественный транспорт. Если говорить о доставке товаров на дом - это тоже целая индустрия, особенно в Литве, процессы будут автоматизироваться", – сказал Маурицас.

Он прогнозирует, что и после карантина люди будут больше товаров покупать по интернету.

"Что касается удаленной работы, так люди будут больше ценить качество своего жилого окружения, по возможности оборудуют рабочий кабинет или уголок", – сказал Маурицас.

Психиатр Алекна назвал нынешнюю ситуацию коллективным трауром по стабильности, к которой уже все привыкли.

"После траура начинается зарождение нового существования и его развитие, – сказал он, заметив, что сейчас происходит отделение от той ситуации, в условиях которой мы прежде жили.

"На этой стадии есть ряд рисков. Если у человека есть психологические проблемы – то это процесс затягивается и переходит в пассивное поведение. А самое опасное, когда ничего не делают", – сказал Алекна.

По его словам, в такой ситуации возникает риск роста насилия, самоубийств, болезней, вызванных стрессом. Специалист заметил, что особенно велика опасность этих последствий, если люди психологически и психически неустойчивые.

"После траура (он состоит из нескольких этапов) люди начнут приспосабливаться к новой ситуации. Начнется нормальная жизнь. Дальнейшая жизнь зависит от общества. Оно может стать сильнее, стабильнее", – сказал психолог.

Социолог Добрынин назвал нынешнюю ситуацию адаптацией к новым условиям.

"Когда мы что-то покупаем, мы чувствуем себя в безопасности, чувствуем, что можем обеспечить свое существование, кроме того, мы так себя успокаиваем. Делая покупки, человек успокаивает себя, словно убеждая, что все в порядке, ничего страшного нет", – сказал Добрынин.

Он заметил, что если люди будут спокойны и уверены в будущем, то, возможно, не бросятся в магазины, в противном случае ситуация будет иной.

Маурицас сказал, что в кризис меняются привычки людей. Если в начале они покупают товары первой необходимости – особенно продукты и товары с большим сроком годности, то потом начинают покупать товары и услуги не первой необходимости.

Маурицас сказал, что экономия особенно опасна для экономики. Он считает, что будет больше людей, которые столкнутся с финансовыми проблемами и будут забыты.

"Когда тушат пламя, все внимание направлено на костер, поэтому действительно всем внимания не уделят. Сейчас важно, чтобы люди оказывали помощь не только через официальные госучреждения, чтобы подключались и другие жители", – сказал экономист.

"Особенно пострадают самозанятые люди, которые из-за ограничений не могли или не могут работать, их доходы значительно сократились из-за изменившихся привычек. Пострадают и те, кто лишился работы, особенно семьи с детьми. В 2009-2010 гг. было больше возможностей эмигрировать. Сейчас такой возможности меньше – как из-за ограничения переездов, так и потому, что страны не хотят впускать много мигрантов. Нам надо решать проблемы в нашей стране, сделать это будет сложнее, чем в 2009-2010 гг", – сказал Маурицас.

По его словам, риски будут похожи на те, что были в 2009-2010 гг.

"Только вместо эмиграции, вероятно, возрастет уровень преступности, будет больше болезней зависимости, самоубийств, поскольку эти проблемы мы не сможем экспортировать как в 2009-2010 гг", – заметил экономист.

На вопрос, от чего жители откажутся в первую очередь, он ответил, что это будут дорогие товары и услуги - это и дорогие рестораны, СПА-центры, новые автомобили.

Что касается ситуации с преступностью, социолог Добрынин обратил внимание на то, что сообщения из других стран показывают общее улучшение криминогенной ситуации. В Великобритании и США общий уровень преступности снизился на 20%. Добрынин связывает это с тем, что люди сидят дома, их жилье защищено.

Однако он обратил внимание на специфику Литвы. Литва в ЕС выделяется по числу насильственных преступлений и убийств.

Карантин в стране начался 16 марта. Всего за март было совершено 4 убийства, первое - 17 марта. В апреле до 18 числа зарегистрировали 8 убийств (в 2019 г. за тот же период 1, в 2018 г. - ни одного).

Профессор сказал, что пока научные обобщения делать он не может, поскольку нужны более исчерпывающие данные, однако тенденция ясна. Ранее проводившиеся исследования показали, что убийства обычно совершаются в закрытом пространстве, наиболее частый фактор – алкоголь.

Добрынин указал, что беспокоит и безработица среди молодежи. Исследования в Норвегии показали, что когда много молодежи остается без работы, растет количество преступлений в этой группе.

"Такие преступления связаны с кражами, разбоем, агрессивным поведением. Криминологов беспокоит то, что среди таких молодых людей много владеющих навыками в сфере ИТ. Может увеличится уровень преступности в интернете", – сказал он.

Психиатр Алекна сказал, что в стрессовых условиях люди, у которых есть психологические проблемы, могут начать пить еще больше. У них может сформироваться зависимость.