aA
С понедельника двухнедельная изоляция вводится для жителей Литвы, приехавших из 50 стран, включая Швецию, Россию и Беларусь. По данным Минздрава, такое решение принято потому, что в этих странах растет уровень заболевания.
Литва снова ввела обязательную изоляцию для приезжих из 50 стран
© DELFI / Josvydas Elinskas

До сих пор самоизоляция только рекомендовалась. Кроме того, остается в силе запрет на приезд иностранцев из этих стран, за исключением тех, кто получил специальные разрешения литовских ведомств.

"Ранее изоляция только рекомендовалась, но с 29 июня они должны в обязательном порядке провести 14 дней в изоляции. Собирали данные о приезжих из этих стран. Порядок ужесточили после того, как в некоторых странах мира ситуация ухудшилась", – указало министерство.

Статьи по теме:
За сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса  (1)
Новый случай коронавируса был привезен из США  (5)

По данным Минздрава Литвы, список стран, где ситуация с коронавирусом сложная, обновляется каждую неделю. К таким государствам относятся страны, где за последние 14 дней фиксируется более 25 случаев заболевания на 100 000 жителей. В Литву можно приезжать, если уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 15-25 случаев на 100 000 жителей (им рекомендуют изолироваться). В Литву на данный момент могут приезжать жители 29 стран, включая Великобританию.

Министерство отмечает, что в Швеции уровень заболевания больше 25 случаев, поэтому иностранцы оттуда приехать не могут, а жители Литвы, которые оттуда приезжают, с 29 июня должны 14 дней провести в изоляции. Приезжим из Великобритании изоляция рекомендуется.

Литва снова ввела обязательную изоляцию для приезжих из 50 стран
© SAM nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных (13)

Распространение вируса. За минувшие выходные в Литве...

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10 млн (7)

Число случаев заражения коронавирусом по всему миру в...

Приехавшие через месяц забрать маму из больницы оцепенели: до этого была бодрой, сейчас - чуть живая (49)

Каунасским врачам предъявлено еще одно обвинение после...

TOP новостей

Только бы не пляж: за Лукишкской площадью в Вильнюсе закреплен мемориальный статус с Витисом (23)

В понедельник Сейм Литвы принял закон, в котором...

Литва снова ввела обязательную изоляцию для приезжих из 50 стран (23)

С понедельника двухнедельная изоляция вводится для...

"Новая жизнь. Направление - Литва": что изменилось, насколько глубоко изучать литовский мигранту и беженцу? Подводим итоги (5)

Их жизнь изменилась после решения уехать из родной...

В Литве снижаются цены на газ и электричество: сколько сэкономят потребители (10)

В Литве с 1 июля дешевеет электроэнергия и газ для...

Около Regitra выстроились очереди: люди спешат перерегистрировать автомобили до вступления в силу нового налога (2)

Через несколько дней в Литве вступает в силу новый...

|Maža didelių žinių kaina