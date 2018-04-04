Сейчас ожидается ответ Пентагона по вопросу совместной работы в новом военном комплексе.
Советник находящейся с визитом в Вашингтоне президента Литвы Дали Грибаускайте Нериюс Аляксеюнас сказал, что Литва готова взять на себя роль лидера в вопросах кибербезопасности как в Евросоюзе (ЕС), так и в сотрудничестве с США.
"Мы делаем это, создавая Кибернетические силы быстрого реагирования Евросоюза (ЕС) и обсуждая с США создание в Литве регионального центра кибербезопасности", - сказал он BNS.
По словам советника, визит президента в Вашингтон стал прекрасным поводом, чтобы представить достижения Литвы на высшем уровне.
Вице-министр обороны Эвдинас Кярза сказал, что центр мог бы создавать средства кибербезопасности, проводить научные исследования, обучение.
"Мы представили инвестиционные проекты американцам и надеемся, что они поучаствуют и в финансовом выражении", - сказал вице-министр.
По его словам, ответ Пентагона на предложения литовской стороны ожидается летом.
Как сказал Э. Кярза, в центре могли бы работать специалисты по кибербезопасности Национальной гвардии Пенсильвании. Он отметил, что собирается обсудить эти вопросы во время своей поездки в США в мае.
В соответствии с планом, новый центр в Каунасе должен будет действовать как подразделение Национального центра кибербезопасности, отсюда можно было бы осуществлять руководство и планирующихся к созданию по инициативе Литвы Кибернетических сил быстрого реагирования ЕС.
ЕС одобрил такую инициативу Литвы в декабре прошлого года. Эти силы могли бы помогать государствам-членам, в которых произошли кибератаки, и занимались бы предотвращением подобных инцидентов.
Как утверждают разведывательные службы Литвы, большая часть установленной в Литве в 2017 году враждебной деятельности в киберпространстве была связана с Россией.
В обнародованном в прошлом месяце традиционном отчете говорится, что эта деятельность была направлена преимущественно против органов власти Литвы и энергетического сектора.
Помимо этой деятельности, уже ставшей традиционной, следует выделить новое явление, замеченное в 2017 году - масштабное распространение вредоносных программ-вымогателей (ransomware). При попадании в информационную систему эти программы шифруют данные, а за возвращение доступа к данным требуют выкуп.
В принятой по итогам состоявшейся во вторник встречи президенты США, Литвы, Латвии и Эстонии в совместной декларации обязались укреплять сотрудничество в области кибербезопасности.
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