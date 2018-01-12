Бывший временный поверенный в делах Литовской Республики в Москве, сигнатар (подписант) Акта о восстановлении независимости Литвы Эгидиюс Бичкаускас сожалеет, что не делал записи в своем дневнике именно в те дни, но женщину с ребенком, стоящих напротив посольства с плакатом «Литва, прости нас», не забудет никогда.
"Этот как-то успокоило меня самого. Если я в какой-то мере боялся, что что-то физически произойдет в эту ночь с нами, с посольством, зная, что происходит в Литве, то увидев эту женщину, я успокоился. После этого появились люди десятками, сотнями, а потом и тысячами у посольства, и я понял, что просто люди спасут нас», - вспоминает 13 января и последующие дни в Москве Эгидиюс Бичкаускас.
"Я думаю, что и сама Россия понимала, что если что-то неладное произойдет в Вильнюсе, то это скажется и на всей дальнейшей истории самой России, на все процессы демократизации. Они поддерживали нас и в то же время поддерживали себя, те процессы, которые происходили", - говорит в видеоинтервью DELFI экс-посл Литвы в России Эгидиюс Бичкаускас.
13 января отмечается в Литве как День защитников свободы.
В ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных у Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения.
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