Траурная процессия вместе с собравшимися людьми проводила останки Раманаускаса-Ванагаса в Кафедральный собор, где состоится заупокойная служба.

Это лучший урок истории, повторяли собравшиеся для прощания с Раманаускасом-Ванагасом люди.

Людей собралось столько, что они не вмещались в храм Св. Иоаннов.

Прощание с Раманаускасом-Ванагасом началось 6 октября с 10 ч. в храме Св. Иоаннов. К храму приходят люди. Сюда останки командующего партизанами доставили 5 октября.

Гроб, накрытый триколором в пятницу в храм внесли литовские военные под звуки музыки песни на стихи Майрониса "Дорогая Литва". В храме находилась дочь партизана Ауксе, внуки и другие родственники, останки святой водой окропил архиепископ Гинтарас Грушас.

Похороны Раманаускаса-Ванагаса состоятся 6 октября на Антакальнисском кладбище.

После Второй мировой войны Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 до 1953 года. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам советскими органами, год спустя он был казнен.

Останки Раманаускаса-Ванагаса были обнаружены и идентифицированы в этом году в Вильнюсе.

Партизанская война в Литве началась в 1944 году, когда страну оккупировал Советский Союз.

Партизанские отряды стали создаваться в Литве в конце лета 1944 года. В 1944-1946 годах сформировались крупные, до ста бойцов, партизанские отряды. Около 30 тысяч партизан активно действовали почти на всей территории Литвы, за исключением городов. Они носили военные униформы, большинство из них были молодыми людьми, детьми малоземельных и безземельных крестьян, в отрядах.

Партизаны участвовали в вооруженных столкновениях с подразделениями НКВД, срывали проводившиеся оккупационными властями выборами, обстреливали избирательные штабы, боролись с насильственным созданием колхозов.

Партизанские военно-полевые суды судили и выносили смертные приговоры исполнителям ссылок, советским должностным лицам и шпионам. После того, как советы заблокировали поступление в Литву свободной информации из внешнего мира, в округах были созданы отделения по информации и печати, за весь период партизанской войны были изданы периодические издания 80 наименований, говорится в сжатой "Истории Литвы", изданной в 2013 году по заказу МИД.

Из трех Балтийских стран сопротивление в Литве было наиболее сильным, здесь еще зачастую питали наивную веру в Запад, в то, что коммунистическое правление не продлится долго, а США и Великобритания выполнят обещания Атлантической хартии по возвращению независимости странам, лишившимся ее в ходе войны.

На втором этапе в 1946-1948 годах, после потери около 10 000 бойцов, партизаны сформировали небольшие отряды, оборудовали бункеры, перешли к обычной тактике партизанской войны. Им удалось создать централизованные структуры, однако они были быстро уничтожены.

16 февраля 1949 года партизаны обнародовали декларацию, в которой предусматривалось восстановление независимости Литовского государства и принципы его демократического правления. Организованное вооруженное сопротивление завершилось весной 1953 года.