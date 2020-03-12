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10 марта на 91-м году ушла из жизни Гражина Ручите-Ландсбергене, супруга председателя Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса. В четверг все желающие проститься с ней могут сделать это в зале Дома композиторов.
Литва прощается с Гражиной Ручите-Ландсбергене
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мне она передала, что все уже сделала, а я еще не все сделал – должен беречь себя. Я должен выполнить ее желание. Все, об этом она заботилась, ведь сама уже не сможет", – коротко рассказал о последних минутах жизни супруги Витаутас Ландсбергис.

Экс-президент Даля Грибаускайте выразила соболезнования семье покойной.

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"Те, то вел, указывали нам путь, и это очень сложно. Мои соболезнования семье и профессору, для него это большая драма, они очень помогали друг другу", – сказала Грибаускайте.

Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года в Аникщай. 25 марта 1949 года Гражина была сослана в Сибирь и провела в ссылке 1949-1957 гг.

В 1950-1952 гг. она училась в Иркутской музыкальной школе, затем работала в ней аккомпаниатором. В 1954-1957 гг. училась в Свердловской консерватории. 26 февраля 1957 г. вернулась в Литву. Училась в Литовской государственной консерватории.

В 1958-1985 гг. была концертмейстером Литовского театра оперы и балета. В 1962-1966 гг. преподавала в Педагогическом институте, с 1989 г. была преподавателем Литовской музыкальной академии.

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