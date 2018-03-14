Этот процесс в последние месяцы приостановился, потому что ранее страна брала обязательство перемещать мигрантов до конца 2017 года.
Теперь сроки обязательства по перемещению в страну беженцев продлены до ноября 2019 года.
Они перемещаются в соответствии с утвержденным в 2015 году механизмом. Тогда в ЕС была достигнута договоренность распределить по странам - членам Сообщества 160 тыс. беженцев с Ближнего Востока, облегчив тем самым бремя Греции и Италии, которые столкнулись с небывалым наплывом беженцев.
Литва обязалась принять 1105 беженцев, но эта цифра после уточнений Еврокомиссии в среду была снижена до 1077 мигрантов.
На сегодняшний день в Литву было перемещено 468 лиц.
"Мы хорошие середнячки среди стран ЕС", - сказал на заседании кабмина в среду министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.
И все же большая часть перемещенных беженцев уже уехала из Литвы в более состоятельные страны Европы, в Литву была возвращена лишь небольшая их часть.
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