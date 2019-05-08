Данное высшее учебное заведение признано действующим в условиях изгнания по политическим мотивам.
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил на заседании правительства, что этот статус обеспечит непрерывность деятельности университета.
На действующий в изгнании университет, в соответствии с недавно принятыми законами, могут распространяться другие критерии оценки качества обучения, нежели в отношении других высших учебных заведений.
Из-за негативной оценки экспертов ЕГУ угрожало прекращение деятельности, но в начале апреля министр образования Альгирдас Монкявичюс выдал новую лицензию на деятельность университета.
Угроза закрытия университета возникла после негативной оценки Центра оценки качества высшего образования. В представленном в конце 2017 г. отчёте экспертов стратегическое управление ЕГУ, а также его научная или художественная деятельность оценивались негативно.
ЕГУ - частный университет, основанный в 1992 году в Минске и впоследствии закрытый правительством Беларуси. 15 лет назад высшее учебное заведение приняло приглашение правительства Литвы и переехало в Вильнюс.
С момента основания университета дипломы получили более 3000 выпускников, и дипломы более 2000 из них были вручены уже в Вильнюсе.
В 2019 году ЕГУ обещает обучать студентов по девяти учебным программам.
Основными финансовыми спонсорами университета являются Европейская комиссия, Шведское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (SIDA) и Министерство иностранных дел Литвы.
Литва присвоила особый статус Европейскому гуманитарному университету
В среду правительство Литвы предоставило особый...
В Вильнюсе полиция штрафует водителей, которые пользуются мобильными телефонами
Полиция Вильнюсского округа начала "охоту" на...
В Литве зафиксировали рекордный холод: побит 70-летний рекорд (1)
Литовская гидрометеорологическая служба сообщила,...
Суд назначил Станисловасу Томасу 50 суток ареста за разбитую памятную доску (15)
Вильнюсский участковый суд 8 мая назначил...
Взаимоуважение между участниками движения: кому сложнее мотоциклисту или водителю авто (1)
Для обеспечения безопасности на дорогах важно...
TOP новостей
Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей (44)
Новые возможности на рынке труда, нехватка...
В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч (28)
Отделение транзитного движение от местного, четыре...
Взаимоуважение между участниками движения: кому сложнее мотоциклисту или водителю авто (1)
Для обеспечения безопасности на дорогах важно...
Карбаускис признал: одному из кандидатов он предлагал отступить (5)
8 мая в самоуправлении Каунаса досрочно на...
Суд назначил Станисловасу Томасу 50 суток ареста за разбитую памятную доску (15)
Вильнюсский участковый суд 8 мая назначил...