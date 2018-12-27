В целях безопасности Министерство обороны не указывает ни количество приобретаемых дополнительных ракет, ни цену, а лишь утверждает, что общая стоимость приобретения систем по-прежнему составляет около 110 млн евро.
Дополнительные ракеты приобретаются у Министерства обороны Норвегии.
"Это дополнительное соглашение ещё на один шаг вперёд продвигает внедрение систем противовоздушной обороны средней дальности в Вооружённых силах Литвы. Это одно из наиболее стратегически важных приобретений, которое укрепляет оборону воздушного пространства и является эффективным сдерживающим фактором, который не позволит агрессору чувствовать себя в безопасности в нашем воздушном пространстве", - заявляет командующий ВВС страны полковник Дайнюс Гузас.
Гл. советник Агентства оборонных ресурсов полковник Валдас Шяучюлис утверждает, что ракеты были приобретены на "очень выгодных условиях".
Литва договор на приобретение систем NASAMS с норвежской компанией Kongsberg подписала контракт в прошлом году.
Приобретаемая система является новой, за исключением использованных ракетных пускателей, приобретённых у норвежской армии. В настоящее время они модернизируются.
В системе NASAMS используются американские зенитные ракеты AMRAAM, способные уничтожать вражеские самолеты или ракеты на расстоянии нескольких десятков километров.
Литва также договорилась с норвежцами о подготовке военнослужащих страны и совместных учениях для обучения работе на новой системе.
Все системы будут доставлены в Литву к 2021 году, ими оснастят батальон противовоздушной обороны.
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