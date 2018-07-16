Министерство образования и науки Литвы эти средства направит на покрытие расходов по обучению и проживанию с сентября по конец декабря в Литве 15 учеников и сопровождающего их учителя.
Литва выполняет несколько проектов, связанных с оказанием помощи украинским детям: школьники с Восточной Украины учатся в Вильнюсском Доме литовцев, вместе со Швецией финансирует краткосрочные поездки детей из пострадавших регионов в Литву, организуемые творческие лагеря, обучение учителей и психологов.
Литва каждый год с 2014 года принимает украинских школьников из Донецкой и Луганской областей, после того как Россия аннексировала Крым и начала поддерживать сепаратистские силы, сражающиеся в восточной части Украины с силами Киева.
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