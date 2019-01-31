Литва примет до пяти беженцев с судна благотворительной организации Sea Watch, которое наконец-то впустили в Италию, сообщил в четверг министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.
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"Мы договорились, что могли бы принять до пяти лиц, которые отвечают нашим требованиям", – сказал журналистам министр.

По словам Э. Масюлиса, Литва примет мигрантов, которым еще в Италии будет предоставлена международная защита, они также пройдут проверку служб безопасности.

"Мы не переселяем в Литву экономических мигрантов", – пояснил он.

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Сорок семь мигрантов с Ближнего востока, застрявших на две недели у берегов Европы, кроме Италии в целом согласились распределить семь стран.

Литва обещает в ближайшее время отправить в Италию специалистов, которые проведут проверки мигрантов.

Э. Мисюнас отметил, что разделив бремя проблемы миграции, Литва хочет продемонстрировать солидарность с Европейским Союзом. Министр напомнил, что страна все еще не реализовала квоты на принятие мигрантов, принятой четыре года назад.

Спасатели Sea Watch обнаружили оказавшихся сейчас в Италии мигрантов у берегов Ливии. Среди них – восемь несовершеннолетних.

Спасаемые в Средиземном море мигранты с летом прошлого года часто оказываются в неизвестности, поскольку борющееся с нелегальной иммиграцией итальянское правительство отказывается впускать их в свои порты.

С проблемой миграции Европа пытается справиться с миграционного кризиса 2015 года, когда к ее берегам прибыли более 1 млн. человек, в основном бежавших от конфликтов на Ближнем Востоке.

В прошлом году Средиземное море пересекли 113 тыс. мигрантов, желавших попасть в Европу, свидетельствуют данные Агентства по делам беженцев ООН. Часть они плывут на старых и переполненных судах. По данным агентства, почти 2,3 тыс. человек погибли или пропали в море.

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