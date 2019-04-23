Литва намерена пригласить государственные делегации белорусов и поляков на церемонию перезахоронения участников восстания 1863–1864 годов, сообщил во вторник журналистам вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.
На Лукишской площади почтили память участников восстания 1863 г.
© Сяржук Гавриленко

"Вместе с польской стороной мы намерены пригласить и государственную делегацию Беларуси", – сказал Д. Матулёнис, принимавший участие в заседании правительственной Комиссии по увековечению памяти лидеров восстания.

Заместитель канцлера отметил, что уровень белорусской делегации "должна определить сама эта страна".

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Между тем, в составе польской делегации будет президент Анджей Дуда или премьер Матеуш Моравецкий.

Комиссия также одобрила проект, согласно которому повстанцев захоронят на столичном кладбище Расу, в оборудоваемом сейчас колумбарии Центральной часовни кладбища.

Было решено написать имена лидеров повстанцев на литовском, польском и белорусском языках, сказал Д. Матулёнис.

По его словам, работы на кладбище Расу завершатся в конце октября или в начале ноября этого года.

Останки повстанцев были обнаружены в прошлом году при проведении археологических раскопок на вильнюсской Замковой горе. Есть предположения, что останки принадлежат лидерам восстания 1863 года против царской России Сигизмунду Сераковскому и Константину (Кастусю) Калиновскому.

К. Калиновский (1838 – 1864) – юрист, белорусский публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года. 9 февраля 1864 года был арестован, а 22 марта был повешен в Вильнюсе.

По данным историков, на горе Гедиминаса захоронен 21 участник восстания против царской России. Сейчас ученые нашли останки 20 человек.

Участники восстания 1863–1864 годов боролись с властью царской России, стремились восстановить бывшее литовско-белорусско-польское государство.

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