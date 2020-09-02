Литва приглашает квалифицированных специалистов и предприятия из Беларуси

Министерство экономики и инноваций утверждает, что в настоящее время проводятся встречи с представителями госучреждений и коммерческих ассоциаций, на которых обсуждаются препятствия, вызовы и предложения, как привлечь квалифицированных специалистов и прогрессивные компании из Беларуси в Литву.
По мнению министра экономики и инноваций Римантаса Синкявичюса, специалисты из Беларуси могли бы заполнить бреши в секторе IT Литвы.
"Мы приглашаем граждан и компании из Беларуси в нашу страну. Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу", - заявил в пресс-релизе Р. Синкявичюс.
Хотя в энергетике, производстве удобрений, тяжелой техники и сельском хозяйстве Беларуси доминируют госпредприятия, в последние годы в Минске быстро развивается сектор информационных технологий - в нем по официальным данным работает почти 1,7 тыс. предприятий. Например, белорусская компания Wargaming создала популярную игру World of Tanks.
В середине августа представители сектора информационных технологий обратились к авторитарному лидеру Александру Лукашенко с просьбой провести новые президентские выборы и остановить жестокость на улицах. Если это не будет сделано, компании пригрозили, что переедут в другие страны.
Вот уже несколько недель Беларусь сотрясают протесты, начавшиеся после объявления победы А. Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными, требует новых выборов и освобождения политических заключенных.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Весть главы Минздрава родителям: я не представляю, кто это выдумал (56)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ,...
Литовские туроператоры закрывают последнее направление: поездки за границу отменяют (3)
В среду в Италии зафиксировали больше 25 случаев...
За минувшие сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев коронавируса (7)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев...
Скандал в Литовской армии: во время службы призывников заставляли давать взятки (67)
В Литовской армии разразился скандал: командующий...
Новое предложение НЦОЗ – в офисе работники не должны сидеть лицом к лицу (11)
В среду, 2 сентября, национальный центр общественного...