В 10 000 раз уменьшенная и видимая только в микроскоп копия Вертепа на Вильнюсской Кафедральной площади уже зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса. Вертеп настолько мал, что фигура младенца Иисуса - меньше человеческой клетки, в пятницу сообщила Канцелярия президента.
"Я горжусь тем, что наши учёные и студенты создали самый маленький в мире вертеп. Особенно горжусь тем, что мы можем такой интересный и инновационный подарок вручить Папе Франциску, прибытия которого в Литву ожидаем в следующем году", - цитируются в сообщении слова главы государства.
Учёные вначале сосканировали фигурки Вертепа на Кафедральной площади, затем распечатали на лазерном нанопринтере и поместили в специальную ёмкость, чтобы объект можно было рассматривать под микроскопом.
На созданием Вертепа трудились сотрудники Центра творчества и инноваций "Linkmenų fabrikas" при Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса совместно с учёными фирмы Femtika и предприятием 3D idėja. Его создатели сотрудничали также с курией Вильнюсского архиепископата, предприятиями GoVilnius и Investuok Lietuvoje.
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