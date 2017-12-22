Президент Литвы Даля Грибаускайте по случаю Рождества передала Папе римскому Франциску изготовленный литовскими учёными и студентами уникальный рождественский подарок - самый миниатюрный в мире Св. Вертеп, пишет BNS.
Popiežius Pranciškus
© Sipa / Scanpix

В 10 000 раз уменьшенная и видимая только в микроскоп копия Вертепа на Вильнюсской Кафедральной площади уже зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса. Вертеп настолько мал, что фигура младенца Иисуса - меньше человеческой клетки, в пятницу сообщила Канцелярия президента.

"Я горжусь тем, что наши учёные и студенты создали самый маленький в мире вертеп. Особенно горжусь тем, что мы можем такой интересный и инновационный подарок вручить Папе Франциску, прибытия которого в Литву ожидаем в следующем году", - цитируются в сообщении слова главы государства.

Учёные вначале сосканировали фигурки Вертепа на Кафедральной площади, затем распечатали на лазерном нанопринтере и поместили в специальную ёмкость, чтобы объект можно было рассматривать под микроскопом.

На созданием Вертепа трудились сотрудники Центра творчества и инноваций "Linkmenų fabrikas" при Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса совместно с учёными фирмы Femtika и предприятием 3D idėja. Его создатели сотрудничали также с курией Вильнюсского архиепископата, предприятиями GoVilnius и Investuok Lietuvoje.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (5)

В этом году в праздничный период много выходных,...

2018 год объявлен годом историка и просветителя С. Даукантаса (11)

Сейм Литвы 2018 год объявил годом просветителя, историка...

Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)

В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...

Литва преподнесёт Папе римскому самый миниатюрный в мире вертеп (8)

Президент Литвы Даля Грибаускайте по случаю...

Жители Литвы и бизнес перевели на счет армии 175 000 евро (25)

Литовская армия получила выделенную ей жителями...

TOP новостей

Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (172)

Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...

Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)

Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...

Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)

В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...

Во время охоты ранен мужчина (6)

В субботу, накануне Сочельника, на территории...

Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (5)

В этом году в праздничный период много выходных,...