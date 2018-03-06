Министры финансов Балтийских стран, Швеции, Финляндии, Ирландии и Нидерландов в совместном письме призвали сконцентрировать внимание на завершении создания Банковского союза, обеспечении более строгого соблюдения правил бюджета и создании Европейского валютного фонда, а другие идеи отложить для более поздних по времени дискуссий.
"В условиях дальнейшего углубления экономического и монетарного союза (ЭМС) прежде всего следовало бы добиваться реальной добавочной стоимости, а не широких планов по передаче компетенции на европейский уровень", - говорится в совместном письме.
Министры также подчеркнули, что "странам, не входящим в зону евро, должна быть предоставлена возможность на равноценных условиях по собственному желанию участвовать в новых инициативах ЭМС". Из подписавших письмо стран Дания и Швеция не вводили у себя евро.
Литовский министр финансов Вилюс Шапока сказал BNS, что цель письма - призвать сконцентрироваться на решении имеющихся проблем, а другие идеи можно обсудить и позже.
"Нам следует принимать решения, по которым утверждены планы - я имею в виду завершение создание Банковского союза, развитие союза рынков капитала, закрепление единой системы страхования вкладов, а по всем остальным вопросам можно подискутировать и позже", - сказал министр.
Подписавшие письмо страны с осторожностью относятся к амбициозным планам президента Франции Эммануэля Макрона реформировать еврозону и создать единый бюджет или министерство финансов.
Сын Венцкене призывает подписать петицию Дональду Трампу (11)
6 марта в интернете появилась видеозапись, на которой...
Прогноз на месяц: вторая неделя марта преподнесет неприятный сюрприз
Запоздалая зима принесла в Литву суровые холода,...
#MeToo в парламенте: обвинения в адрес консерватора Маяускаса (17)
Девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и...
Литва предупреждает не спешить с реформой еврозоны (1)
Литва и еще семь стран Северной Европы во вторник...
Инспекторы занялись Карбаускисом: придется устранять нарушения (1)
После расследования DELFI инспекторы охраны природы...
TOP новостей
#MeToo в парламенте: обвинения в адрес консерватора Маяускаса (17)
Девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и...
Грибаускайте о пенсионной реформе: правящие делают самую большую ошибку (46)
Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала...
Прогноз на месяц: вторая неделя марта преподнесет неприятный сюрприз
Запоздалая зима принесла в Литву суровые холода,...
Сколько перед выборами "крестьяне" платили Сквернялису и другим "звездам" списка (27)
За работу во время избирательной кампании и во время...
Сын Венцкене призывает подписать петицию Дональду Трампу (11)
6 марта в интернете появилась видеозапись, на которой...