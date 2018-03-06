Министры финансов Балтийских стран, Швеции, Финляндии, Ирландии и Нидерландов в совместном письме призвали сконцентрировать внимание на завершении создания Банковского союза, обеспечении более строгого соблюдения правил бюджета и создании Европейского валютного фонда, а другие идеи отложить для более поздних по времени дискуссий.

"В условиях дальнейшего углубления экономического и монетарного союза (ЭМС) прежде всего следовало бы добиваться реальной добавочной стоимости, а не широких планов по передаче компетенции на европейский уровень", - говорится в совместном письме.

Министры также подчеркнули, что "странам, не входящим в зону евро, должна быть предоставлена возможность на равноценных условиях по собственному желанию участвовать в новых инициативах ЭМС". Из подписавших письмо стран Дания и Швеция не вводили у себя евро.

Литовский министр финансов Вилюс Шапока сказал BNS, что цель письма - призвать сконцентрироваться на решении имеющихся проблем, а другие идеи можно обсудить и позже.

"Нам следует принимать решения, по которым утверждены планы - я имею в виду завершение создание Банковского союза, развитие союза рынков капитала, закрепление единой системы страхования вкладов, а по всем остальным вопросам можно подискутировать и позже", - сказал министр.

Подписавшие письмо страны с осторожностью относятся к амбициозным планам президента Франции Эммануэля Макрона реформировать еврозону и создать единый бюджет или министерство финансов.