Литва предоставит убежище нескольким беженцам, спасенным в Средиземном море

Такое решение было принято после получения просьбы итальянского правительства.
"Италия – важный партнер в Евросоюзе и НАТО, нас связывают общие вызовы безопасности. Литва поддерживает принцип солидарности не только на словах, но и реальными делами", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквярнялиса.
Итальянское военное судно Cigala Fulgosi спасло 30 мая спасло в море 100 человек: 60 мужчин, 23 женщины и 17 детей.
По сообщению правительства, в Литву будет переселены те лица, которые отвечают требованиям предоставления убежища.
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