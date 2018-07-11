Журналист ждал окончательного решения литовского Департамента миграции (ДМ) почти два года и сейчас он владеет литовским языком.

Журналист работает на новостном портале DELFI, интернет-телевидении Laisves TV и пишет книгу о журналистике в России.

"Я получил здесь не только убежище, - сказал Е. Титов BNS в среду. - Два года назад я получил возможность свободно говорить о том, что сейчас происходит в России".

ДМ в среду информировал журналиста о решении предоставить ему политическое убежище.

В феврале прошлого года ДМ отказался предоставить убежище Е. Титову, мотивируя тем, что его опасения были объективно необоснованными.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в октябре прошлого года обязал ДМ заново рассмотреть прошение россиянина.

"Я сам был немного виноват, я плохо знал законы, привел не все обстоятельства. Я больше человек искусства, а не юрист", - сказал Е. Титов.

"Я очень рад сегодня, потому что на самом деле это очень тяжело переживать, очень тяжело продержаться не только финансово, но и психологически", - добавил журналист.

Он поблагодарил журналистское сообщество и неправительственные организации Литвы за поддержку.

"Без них, без поддержки общества это было бы совершенно невозможно", - сказал Е. Титов.

ДМ утверждает, что благоприятное для журналиста решение в этот раз обусловили дополнительные обстоятельства, приведенные им в новом ходатайстве о получении убежища.

Е. Титов сказал, что представил ДМ информацию о слежке российской правоохраны за ним.

Приехавший в Литву в 2016 году россиянин говорил, что в своей стране подвергался преследованиям и получал косвенные угрозы.

Несколько недель назад убежище в Литве также получил российский ученый, политический активист Дмитрий Бученков.

За период с 2014 года убежище в Литве получило более 30 россиян.

По словам Э. Гудзинскайте, в обновленном ходатайстве российского гражданина были приведены дополнительные обстоятельства.

"Эти вновь приведенные обстоятельства и обусловили иное решение", - сказала глава ДМ.

По ее словам, более чем за полтора года изменилась и ситуация в самой России.

Приехавший в Литву в 2016 году россиянин говорил, что в своей стране подвергался преследованиям и получал косвенные угрозы.

Он утверждал, что был задержан в 2011 году во время мирной демонстрации из-за строительных работ в одном из городов России.

Журналист также говорил, что за ним следили, когда он ездил писать о строительстве моста между основной частью Россией и аннексированным полуостровом Крым.

Е. Титов уверял, что когда он еще раз поехал в это место, его коллега получил с неизвестного номера телефона СМС о том, что журналист был убит.