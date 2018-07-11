Журналист ждал окончательного решения литовского Департамента миграции (ДМ) почти два года и сейчас он владеет литовским языком.
Журналист работает на новостном портале DELFI, интернет-телевидении Laisves TV и пишет книгу о журналистике в России.
"Я получил здесь не только убежище, - сказал Е. Титов BNS в среду. - Два года назад я получил возможность свободно говорить о том, что сейчас происходит в России".
ДМ в среду информировал журналиста о решении предоставить ему политическое убежище.
В феврале прошлого года ДМ отказался предоставить убежище Е. Титову, мотивируя тем, что его опасения были объективно необоснованными.
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в октябре прошлого года обязал ДМ заново рассмотреть прошение россиянина.
"Я сам был немного виноват, я плохо знал законы, привел не все обстоятельства. Я больше человек искусства, а не юрист", - сказал Е. Титов.
"Я очень рад сегодня, потому что на самом деле это очень тяжело переживать, очень тяжело продержаться не только финансово, но и психологически", - добавил журналист.
Он поблагодарил журналистское сообщество и неправительственные организации Литвы за поддержку.
"Без них, без поддержки общества это было бы совершенно невозможно", - сказал Е. Титов.
ДМ утверждает, что благоприятное для журналиста решение в этот раз обусловили дополнительные обстоятельства, приведенные им в новом ходатайстве о получении убежища.
Е. Титов сказал, что представил ДМ информацию о слежке российской правоохраны за ним.
Приехавший в Литву в 2016 году россиянин говорил, что в своей стране подвергался преследованиям и получал косвенные угрозы.
Несколько недель назад убежище в Литве также получил российский ученый, политический активист Дмитрий Бученков.
За период с 2014 года убежище в Литве получило более 30 россиян.
По словам Э. Гудзинскайте, в обновленном ходатайстве российского гражданина были приведены дополнительные обстоятельства.
"Эти вновь приведенные обстоятельства и обусловили иное решение", - сказала глава ДМ.
По ее словам, более чем за полтора года изменилась и ситуация в самой России.
Приехавший в Литву в 2016 году россиянин говорил, что в своей стране подвергался преследованиям и получал косвенные угрозы.
Он утверждал, что был задержан в 2011 году во время мирной демонстрации из-за строительных работ в одном из городов России.
Журналист также говорил, что за ним следили, когда он ездил писать о строительстве моста между основной частью Россией и аннексированным полуостровом Крым.
Е. Титов уверял, что когда он еще раз поехал в это место, его коллега получил с неизвестного номера телефона СМС о том, что журналист был убит.
Зарубежные литовцы просят Сейм отклонить вето президента на снижение планки референдума (3)
Всемирная литовская община (ВЛО) просит Сейм отклонить...
Соседи убитой в Юодшиляй женщины делятся догадками, кто мог это сделать (1)
Выясняются другие обстоятельства трагедии в Юодшиляй....
Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)
Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...
Литва попросит РФ передать ей для отбывания наказания осужденного за шпионаж Евгения Матайтиса (9)
Литва повторно обратится к России с просьбой передать...
TOP новостей
Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (78)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...
Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)
Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...
Ольга Полевикова стала руководителем Русского драматического театра Литвы (25)
11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на...
Работодатели не находят в Литве работников за 1000 евро (48)
Работников некоторых специальностей в Литве не...