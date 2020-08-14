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Власти Литвы в пятницу постановили принять на лечение белорусов, пострадавших во время протестов в Беларуси.
Литва предлагает лечение раненым белорусским участникам протестов
© AFP / Scanpix

"Мы решили выделить из средств Программы развития сотрудничества 100 тыс. евро на лечение людей, которые были ранены во время протестов в Беларуси", - сказал BNS канцлер МИД Лаймонас Талат-Кялпша.

По словам дипломата, идет согласование деталей с Минздравом.

Это решение было принято в связи с тем, что белорусские власти начали освобождать сотни задержанных во время протестов людей из отделов милиции и СИЗО.

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Многие из них рассказывают, что были избиты, не получали еду и воду, были вынуждены спать на улице.

Литва ранее предоставляла лечение пострадавшим во время российской агрессии украинским активистам и военнослужащим.

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