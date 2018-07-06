Праздничные мероприятия начались с вручения государственных наград в Президентском дворце. Глава государства Даля Грибаускайте по случаю Дня государства удостоила государственных наград за заслуги более пятидесяти граждан Литвы и зарубежных государств.
В полдень на площади С.Дауканто возле президентского дворца состоялась торжественная церемония поднятия флагов трех Балтийских стран. После обеда состоялись торжества в связи с окончанием восстановления Великокняжеского дворца в Вильнюсе.
Мероприятия Дня коронации короля Миндаугаса завершатся заключительным концертом Праздника песни в парке Вингис, который в этом году посвящен столетию восстановления независимого Литовского государства. Во время этого концерта, в частности, будет исполнен гимн Литвы - в поддержку инициативы, чтобы 6 июля литовцы во всем мире исполнили гимн государства.
Миндаугас был коронован королем Литвы 6 июля 1253 года. Его коронация завершила создание государства и Литва получила признание в мире.
Литва празднует День государства - День коронации короля Миндаугаса (2)
В пятницу Литва празднует День государства - День...
По случаю Дня государства президент Литвы вручила государственные награды
По случаю Дня государства 6 июля президент Литвы Даля...
Витаутас Ландсбергис: быть литовцем – честь, тогда и 4 миллиона – не предел (8)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
Капитан Ambersail, доставивший триколор: здесь я себя чувствую лучше всего
Как и вся Литва, Клайпеда 6 июля празднует День...
В шествии Праздника песни – тысячи участников и жителей (2)
6 июля в последний день Праздника песни проходит...
TOP новостей
Витаутас Ландсбергис: быть литовцем – честь, тогда и 4 миллиона – не предел (8)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
Рейс Вильнюс-Паланга: пока доберетесь до взморья, успеете посмотреть на мир (66)
В Палангу из Вильнюса можно попасть не только на...
Главы Литвы поздравляют с Днем коронации Миндаугаса (59)
Литва 6 июля празднует День государства – коронации...
В Каунасе официально открыта скульптура "Воина свободы" (88)
В четверг вечером в Каунасе официально открыли...
В пятницу состоялось торжественное открытие Дворца правителей (11)
6 июля после обеда в Вильнюсе состоялось торжественное...