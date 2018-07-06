В пятницу Литва празднует День государства - День коронации короля Миндаугаса.
© DELFI / Andrius Ufartas

Праздничные мероприятия начались с вручения государственных наград в Президентском дворце. Глава государства Даля Грибаускайте по случаю Дня государства удостоила государственных наград за заслуги более пятидесяти граждан Литвы и зарубежных государств.

В полдень на площади С.Дауканто возле президентского дворца состоялась торжественная церемония поднятия флагов трех Балтийских стран. После обеда состоялись торжества в связи с окончанием восстановления Великокняжеского дворца в Вильнюсе.

Мероприятия Дня коронации короля Миндаугаса завершатся заключительным концертом Праздника песни в парке Вингис, который в этом году посвящен столетию восстановления независимого Литовского государства. Во время этого концерта, в частности, будет исполнен гимн Литвы - в поддержку инициативы, чтобы 6 июля литовцы во всем мире исполнили гимн государства.

Миндаугас был коронован королем Литвы 6 июля 1253 года. Его коронация завершила создание государства и Литва получила признание в мире.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Литва празднует День государства - День коронации короля Миндаугаса (2)

В пятницу Литва празднует День государства - День...

По случаю Дня государства президент Литвы вручила государственные награды

По случаю Дня государства 6 июля президент Литвы Даля...

Витаутас Ландсбергис: быть литовцем – честь, тогда и 4 миллиона – не предел (8)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...

„Ambersail“ sutikimas „Ambersail“ sutikimas

Капитан Ambersail, доставивший триколор: здесь я себя чувствую лучше всего

Как и вся Литва, Клайпеда 6 июля празднует День...

В шествии Праздника песни – тысячи участников и жителей (2)

6 июля в последний день Праздника песни проходит...

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: быть литовцем – честь, тогда и 4 миллиона – не предел (8)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...

Рейс Вильнюс-Паланга: пока доберетесь до взморья, успеете посмотреть на мир (66)

В Палангу из Вильнюса можно попасть не только на...

Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje

Главы Литвы поздравляют с Днем коронации Миндаугаса (59)

Литва 6 июля празднует День государства – коронации...

В Каунасе официально открыта скульптура "Воина свободы" (88)

В четверг вечером в Каунасе официально открыли...

Renesansinė audiencijų menė anksčiau ir dabar Valdovų rūmai dabar

В пятницу состоялось торжественное открытие Дворца правителей (11)

6 июля после обеда в Вильнюсе состоялось торжественное...