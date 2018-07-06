Праздничные мероприятия начались с вручения государственных наград в Президентском дворце. Глава государства Даля Грибаускайте по случаю Дня государства удостоила государственных наград за заслуги более пятидесяти граждан Литвы и зарубежных государств.

В полдень на площади С.Дауканто возле президентского дворца состоялась торжественная церемония поднятия флагов трех Балтийских стран. После обеда состоялись торжества в связи с окончанием восстановления Великокняжеского дворца в Вильнюсе.

Мероприятия Дня коронации короля Миндаугаса завершатся заключительным концертом Праздника песни в парке Вингис, который в этом году посвящен столетию восстановления независимого Литовского государства. Во время этого концерта, в частности, будет исполнен гимн Литвы - в поддержку инициативы, чтобы 6 июля литовцы во всем мире исполнили гимн государства.

Миндаугас был коронован королем Литвы 6 июля 1253 года. Его коронация завершила создание государства и Литва получила признание в мире.