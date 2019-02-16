Традиционно руководители страны на вильнюсском кладбище Расу почтят память подписантов Акта о восстановлении независимого Литовского государства 16 февраля 1918 года. Его подписали 20 членов Литовского Совета.

На Вильнюсской телебашне, на высоте 150 метров, по этому случаю появится самый большой флаг Литвы, общая площадь его составляет 540 кв. метров.

В столице также состоится патриотическое шествие молодежи "Путем государственности" - от Кафедральной площади через площадь им. Й.Басанавичюса до кладбища Расу, а во время театрализованного шествия от Музея театра, музыки и кино до Дома подписантов можно будет увидеть двадцать подписантов акта.

Вечером, у вильнюсских Ворот Зари начнется факельное шествие националистически настроенных граждан.

В Каунасе, у исторического здания Министерства обороны Литвы, на ул. Гедимино, в полдень состоится реконструкция церемонии смены воинов караула межвоенной Литвы.

Праздничные мероприятия пройдут и в других городах страны.

В субботу также отмечается и семидесятилетие Декларации Движения борьбы за свободу Литвы, которая была подписана партизанскими лидерами 16 февраля 1949 года.

Командиры партизанского движения Литвы, боровшегося с советской властью, на встрече 70 лет назад заявили о создании единой организации сопротивления – Движения борьбы за свободу Литвы - и приняли политическую декларацию, в которой констатировалось, что совет этой организации является высшим политическим органом народа, руководящим политической и военной борьбой за освобождение народа с целью восстановления независимой демократической республики.

В 1999 году литовский парламент признал этот документ Государственным правовым актом Литвы.