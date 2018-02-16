В 8.30 ч. на вильнюсском кладбище Расу состоится мероприятие памяти подписантов Акта о независимости 16 февраля 1918 года.
В 10 ч. состоится молодежное патриотическое шествие "Путем государственности" от Кафедральной площади до кладбища Расу.
В 12 ч. на площади С. Дауканто состоится церемонии поднятия флагов трех Балтийских стран, президент Даля Грибаускайте поздравит нацию.
В 12.30 ч. - перезвон церковных колоколов "Gloria Литве".
В 13 ч. праздничное богослужение в базилике вильнюсского Кафедрального собора.
В 14.30 ч. мероприятие возле Дворца подписантов в Вильнюсе.
В 15.30 ч. на площади возле Министерства обороны состоится церемония возле памятника подписанта Декларации от 16 февраля 1949 года, председателя Совета Саюдиса по борьбе за свободу Литвы, партизанского генерала Йонаса Жямайтиса-Витаутаса.
В 17 ч. на проспекте Гедиминаса будет зажжено 100 символических костров - от Кафедральной площади до Площади независимости.
В 18 ч. концерт "Gloria Литве" в Литовском национальном театре оперы и балета, посвященный Дню восстановления Литовского государства.
В 19 ч. праздничный концерт "Пою Литву" на Кафедральной площади в Вильнюсе.
Президент Даля Грибаускайте в 8.30 ч. почтила память сигнаторов Акта о независимости 16 февраля 1918 года; в 11 ч. приняла в Президентском дворце прибывших на празднование дня рождения Литвы высоких зарубежных гостей; в 12 ч. на площади С. Дауканто примет участие в церемонии поднятия флагов трех Балтийских стран и поздравит нацию; в 13 ч. будет присутствовать на праздничном богослужении в вильнюсском Кафедральном соборе; в 18 ч. будет присутствовать на концерте "Gloria Литве" в Литовском национальном театре оперы и балета, посвященном Дню восстановления Литовского государства.
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