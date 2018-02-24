Холодным февральским утром около 50 человек собрались у посольства Эстонии на Жверинасе.

На людях была атрибутика в цветах литовского и эстонского флагов. Члены жверинской общины опоясали посла Эстонии Яну Ванавески национальным поясом, вручили ей цветы и баумкухен (шакотис).

"На самом деле наше посольство находится в самом лучшем месте Вильнюса. Мы очень любим Жверинас", – сказала дипломат.

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"Я всегда говорила, что всем нам мы желаем еще сто лет, а вместе с тем и простых вещей, таких как мир, счастье и процветание", – прибавила она, пригласив собравшихся на чай.

24 февраля Эстония отмечает столетие государства.

"Наши дороги всегда шли рядом"

Эстония объявила о независимости после того как получила право на автономию от России. У страны тогда уже были национальные вооруженные силы. После объявления о независимости Эстонии пришлось отстаивать свое право на автономию - на востоке она боролась с советской Россией, а на юге - с немецкими силами.

В ходе войны Эстония защитила свои границы и 2 февраля 1920 года заключила соглашение о мире с Россией. Однако после начала Второй мировой войны СССР оккупировал независимую Эстонию, потом ее оккупировали немцы, а после окончания войны – снова СССР.

О восстановлении независимости Эстония объявила 20 августа 1991 года, через полгода после того как о независимости объявила Литва.

71-летний деятель Саюдиса Видмантас Адомонис призывает Литву брать пример с Эстонии.

"Наши дороги всегда шли рядом. Я рад успехам Эстонии и надеюсь, что Литва последует ее примеру, сейчас она - пример для нас", – сказал он BNS.

Приехавшая к посольству Литвы 43-летняя гид Аушра Микульскене сказала, что часто по работе бывает в Эстонии: "Очень важно поздравить друзей, поддерживать связи и дружбу".

Как поздравить Эстонию?

Жителей Литвы призывают написать поздравление Эстонии через открытку Ačiū. Это можно сделать на сайте www.aciuatvirukas.lt, а поздравления будут видны на колокольне на Кафедральной площади.

На площади Дауканто подняты флаги всех трех стран Балтии, а на балконах президентского дворца будут светиться надписи EE100.

Флаги Литвы и Эстонии подняты на Лукишкской площади, недалеко от МИД Литвы.

На протяжении выходных цветами эстонского флага будут освещать Три креста и столичные мосты.

Флаг Эстонии поднимут и у Дворца правителей, а в 19.18 ч. там прозвучит гимн этой страны.

Накануне праздника Эстонию поздравила и президент Литвы Даля Грибаускайте с другими чиновниками – вместе с известными исполнителями была исполнена одна из патриотических эстонских песен, а министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс позвонил в Эстонию по скайпу, который был создан эстонцами.

На данный момент численность населения Эстонии составляет 1,3 млн. человек.