Холодным февральским утром около 50 человек собрались у посольства Эстонии на Жверинасе.
На людях была атрибутика в цветах литовского и эстонского флагов. Члены жверинской общины опоясали посла Эстонии Яну Ванавески национальным поясом, вручили ей цветы и баумкухен (шакотис).
"На самом деле наше посольство находится в самом лучшем месте Вильнюса. Мы очень любим Жверинас", – сказала дипломат.
"Я всегда говорила, что всем нам мы желаем еще сто лет, а вместе с тем и простых вещей, таких как мир, счастье и процветание", – прибавила она, пригласив собравшихся на чай.
24 февраля Эстония отмечает столетие государства.
"Наши дороги всегда шли рядом"
Эстония объявила о независимости после того как получила право на автономию от России. У страны тогда уже были национальные вооруженные силы. После объявления о независимости Эстонии пришлось отстаивать свое право на автономию - на востоке она боролась с советской Россией, а на юге - с немецкими силами.
В ходе войны Эстония защитила свои границы и 2 февраля 1920 года заключила соглашение о мире с Россией. Однако после начала Второй мировой войны СССР оккупировал независимую Эстонию, потом ее оккупировали немцы, а после окончания войны – снова СССР.
О восстановлении независимости Эстония объявила 20 августа 1991 года, через полгода после того как о независимости объявила Литва.
71-летний деятель Саюдиса Видмантас Адомонис призывает Литву брать пример с Эстонии.
"Наши дороги всегда шли рядом. Я рад успехам Эстонии и надеюсь, что Литва последует ее примеру, сейчас она - пример для нас", – сказал он BNS.
Приехавшая к посольству Литвы 43-летняя гид Аушра Микульскене сказала, что часто по работе бывает в Эстонии: "Очень важно поздравить друзей, поддерживать связи и дружбу".
Как поздравить Эстонию?
Жителей Литвы призывают написать поздравление Эстонии через открытку Ačiū. Это можно сделать на сайте www.aciuatvirukas.lt, а поздравления будут видны на колокольне на Кафедральной площади.
На площади Дауканто подняты флаги всех трех стран Балтии, а на балконах президентского дворца будут светиться надписи EE100.
Флаги Литвы и Эстонии подняты на Лукишкской площади, недалеко от МИД Литвы.
На протяжении выходных цветами эстонского флага будут освещать Три креста и столичные мосты.
Флаг Эстонии поднимут и у Дворца правителей, а в 19.18 ч. там прозвучит гимн этой страны.
Накануне праздника Эстонию поздравила и президент Литвы Даля Грибаускайте с другими чиновниками – вместе с известными исполнителями была исполнена одна из патриотических эстонских песен, а министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс позвонил в Эстонию по скайпу, который был создан эстонцами.
На данный момент численность населения Эстонии составляет 1,3 млн. человек.
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