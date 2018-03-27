Литва поставила Россию в известность о подозрениях экс-руководителям Snoras

В направленном российским прокурорам ходатайстве о правовой помощи также содержится просьба ознакомить бывших руководителей Snoras с предъявленными им подозрениями и допросить их, сообщила Генпрокуратура.

Вильнюсский участковый суд в конце февраля удовлетворил просьбу прокуроров и признал подозреваемыми Р. Баранаускаса и В. Антонова, которые недоступны для литовской правоохраны. Это одно из необходимых условий для того, чтобы привлечь к суду скрывающихся лиц.

В. Антонов и Р. Баранаускас подозреваются в злоупотреблениях, присвоении и хищении имущества, преступном банкротстве, легализации полученного преступным путем имущества, обманном ведении учета, подлоге документа или распоряжении поддельным документом.

Россия предоставила политическое убежище бывшим акционерам банков Snoras и Ukio bankas Р. Баранаускасу и Владимиру Романову.

Деятельность банка Snoras была остановлена в конце 2011 года, дело о банкротстве Ukio bankas было заведено в 2013 году.