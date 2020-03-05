Литва поставила перед собой грандиозную задачу: снижение неравенства доходов

Такая задача поставлена в подготовленном правительством проекте Национального плана прогресса (НПП), который считается важнейшим документом на ближайшие 10 лет. Однако нынешняя ситуация показывает, что неравенство в Литве не только не уменьшается, но и в течение некоторого времени даже увеличивалось.

Кроме того, непонятно, как Литва будет снижать неравенство доходов, поэтому некоторые экономисты относятся к этому скептически – снижение неравенства останется лишь недостижимой мечтой. Кроме того, лихорадочное стремление снизить неравенство может иметь трагические последствия, которые приведут к отставанию Литвы от Западной Европы.

Между тем неправительственные организации, работающие в этой сфере, обеспокоены иным аспектом – за снижение этого показателя отвечает только Соцмин, у которого нет необходимых рычагов для изменения ситуации.

Неравенство доходов в странах ЕС измеряют по нескольким показателям. Один из них - коэффициент Джини, где 0 означает абсолютное равенство, это значит, что все хозяйства получают одинаковые доходы, а 100% – абсолютное неравенство, где одно хозяйство получает все доходы. Коэффициент Джини в Литве в 2018 году был 34,2%.

В 2017 г. по коэффициенту Джини Литва занимала в ЕС 27 место. До 2030 г. поставлена цель подняться на 18 место.

Другой показатель - 80/20. Он показывает на сколько годовые доходы 20% самых бедных отличаются от доходов 20% самых богатых хозяйств. В 2018 г. эта разница была 7,1 раз, за 10 лет его ходят уменьшить в 5 раз.

Организация объединенных наций 5 лет назад утвердила 17 целей гармоничного развития. Среди них и снижение неравенства. В отчете за прошлый год сказано, что в Литве ситуация не только не улучшается, но и наблюдаются отрицательные тенденции.

Старший экономист Центробанка Литвы Лаура Галдикене сказала, что для достижения таких результатов нужны нне только конкретные меры, но и реформы в налоговой сфере. Она заметила, что такой возможностью Литва не воспользовалась.

"Мы можем задаться целью полететь на Луну, но если ничего не делать, то это останется мечтой. (..) Если взглянуть на момент, который был возможен в сфере пересмотра налогов в прошлом году, мы могли изменить налоговую систему в корне. Но это не осуществили, только внесли косметические изменения. Я сомневаюсь, что в ближайшее время у нас будет еще один такой момент, ведь тогда ситуация в Литве очень подходила для внесения сложных изменений. Когда видишь замедление в экономике Литвы и всего мира, понимаешь, что в ближайшее время вряд ли найдется политическая воля для таких существенных перемен", – сказала Галдикене.

Политики удивили Национальную сеть организаций по снижению уровня нищеты (НСОСУН). Директор сети Айсте Адомавичене сказала, что правительство перекидывает ответственность на Соцмин, у которого нет никаких мер воздействия на распределение финансов.

"Мы в хвосте ЕС по неравенству доходов, нас призывают менять налоговую систему, совершенствовать и ее и сферу выплат. К сожалению, ответственным сделали Соцмин, который отвечает только за выплаты и организацию социальной системы. За финансы отвечает Минфин. Нам это кажется очевидным, а правительству - нет.

Мы выделяем на социальную защиту в два раза меньше средств от ВВП, чем в среднем по ЕС. Мы выделяем 15%, а средний показатель в ЕС 30%. Мы сильно отстаем. И это не только выплаты, это и услуги, которых не хватает. В отчете ЕК о Литве ясно сказано, что не хватает услуг по уходу за больными и социальных услуг. Причина - нехватка средств", – сожалела Адомавичене.

Организация обратилась к президенту Гитанасу Науседе и премьер-министру Саулюсу Сквернялису с просьбой предусмотреть ответственность Минфина в вопросе решения проблемы неравенства доходов, поскольку у Соцмина нет никаких рычагов влияния на ситуацию.

С позицией, что за перемены должен отвечать и Минфин, согласен и экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. Однако он считает, что прогрессивные налоги тут Литву не спасут.

"Можно ввести прогрессивные налоги, можно ввести очень большие налоги. У греков - 5 ступеней, у итальянцев – 6. Мы смеемся над коррумпированностью этих стран, у них неравенство доходов большое, но там есть прогрессивные налоги. У них есть все, даже больше, чем у скандинавов, но равенства нет. Конечно, тут иные причины - коррупция и прочее. Но и у нас есть коррупция, большая "тень". У нас недоплата НДС - миллиард", – сказал он.

Он заметил, что введение прогрессивных налогов не решит проблему коррупции и "тени", кроме того, это не только не снизит неравенство, но и увеличит отрыв Литвы от Западной Европы.

"Задачей номер один должно быть упразднение неравенства доходов между Литвой и Западной Европой, а не внутри страны. Внутри страны снизить несложно. Это как в анекдоте о Скандинавии и СССР. Встречаются, говорят – как дела с устранением неравенства? Скандинавы – хорошо, у нас почти не осталось нищеты. СССР – а у нас почти не осталось богатых, тоже хорошо", – пошутил Маурицас.

"В первую очередь мы должны устранить разницу в доходах между литовцами, живущими в Англии, Ирландии, и литовцами, живущими в Литве. ЕС это почему-то не оценивает, это странно, ведь существует свободное движение рабочей силы. Люди едут туда, где зарплаты выше. Если мы не будем снижать эту разницу, люди будут уезжать. В прошлом году в Литве все еще наблюдалась отрицательная миграция", – заметил экономист.

Галдикене акцентировала, что для снижения неравенства надо сначала понять, кто бедствует.

"Чаще всего это пенсионеры, люди, получающие социальные выплаты, семьи с маленькими детьми", – сказала экономист.

По коэффициенту нищеты за 2018 г. в Литве в нищете жили безработные (62,3%), одинокие люди (50,7%), родители-одиночки (46,8%) и пенсионеры (41,7%).

В Литве риск нищеты угрожает 800 000 жителей.

Маурицас согласен с тем, что к нищете приводят низкие пенсии.

"20% - это немного. У нас пенсионеры - больше 20% всех жителей, их средняя пенсия меньше 400 евро. Из-за недочетов системы особенно небольшие пенсии у женщин, это камень в огород "Содры", они иногда меньше 200 евро. Другая категория - жители регионов, которые долгое время не работают. В Литве уровень безработицы в регионах довольно высокий, в Литве вообще он 6%, это один из самых высоких показателей в Европе", – сказал Маурицас.

Он сказал, что с неравенством было бы легко бороться, если бы Литва могла быстро поднять пенсии.

"Если мы увеличим пенсии на 50%, сразу же снизится неравенство доходов (...). Вопрос в том, можем ли мы сделать это при нынешней демографической ситуации. Литва самая быстро стареющая страна в Европе, через 10 лет мы будем на 2 месте после Италии по среднему возрасту, если, конечно, не изменятся потоки миграции. Это значит, что Литве будет сложно осуществить намеченный план", – сказал Маурицас.

По его словам, в странах, которые успешно борются с неравенством, у пенсионеров есть разные источники доходов.

Маурицас считает, что даже повышение социальной помощи не решат проблему, просто замедлят рост неравенства. Небольшие пенсии - это лишь одна причина неравенства.

Он заметил, что жители регионов по-прежнему активно мигрируют в Вильнюс и это естественным образом увеличивает разобщение между столицей и регионами.

"Одна из причин - неравномерное развитие регионов. Другая причина – смена поколений, Литва выделяется на фоне других стран ЕС тем, что самые большие доходы здесь у жителей 30-40 лет. У людей старшего возраста доходы меньше.

Кроме того, есть большая разница между мужчинами, особенно там, где их труд вытесняют роботы или, как в сфере строительства, иммигранты из третьих стран. Нелегко снизить разобщение, если в Каунасе и Клайпеде каждую неделю открывается новая компания, а в регионах ничего не происходит", – делился печальными прогнозами Маурицас.