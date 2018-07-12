"Министерство юстиции в ближайшие дни направит ходатайство Министерству юстиции России по поводу выполнения поданной в 2016 году просьбы", - сказал BNS представитель Минюста Аудрис Кутрявичюс.

По его словам, в 2016 году российскую сторону просили передать осужденного в Литву для дальнейшего отбывания наказания на основании двустороннего договора, но ответ до сих пор не получен.

Новое ходатайство после состоявшегося в конце мая по инициативе парламентского контролера Литвы совещания, в котором участвовали представители Минюста, МИД, Генпрокуратуры и Департамента госбезопасности (ДГБ).

Это совещание было проведено после того, как к парламентскому контролеру Аугустинасу Нормантасу обратилась сестра Е. Матайтиса Йоланта Стонене с просьбой посодействовать в возвращении находящегося в заключении в России брата.

После совещания парламентский контролер обратился в Минюст с просьбой разъяснить результаты рассмотрения поданного в 2016 году ходатайства, сказал BNS пресс-атташе учреждения парламентского контролера Литвы Витаутас Валянтинавичюс.

Калининградский суд осудил Е. Матайтиса в 2016 году за шпионаж на 13 лет лишения свободы. В том же году в Москве был осужден за шпионаж гражданин Литвы Аристидас Тамошайтис.

Они были задержаны после того, как литовская правоохрана арестовала за шпионаж гражданина России Николая Филипченко.

Впоследствии литовский суд объявил, что Н. Филипченко был сотрудником Федеральной службы безопасности России и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Сестра Е. Матайтиса Й. Стонене сказала телеканалу Lietuvos rytas, что просила тогдашнюю мнинистра юстиции Милду Вайнюте "обменять двух людей, отбывающих наказание в разных государствах".

Представители литовских властей воздерживаются от любых комментариев относительно задержания Е. Матайтиса и возможностей обмена.