Литва пополняет запасы средств защиты: в Каунас доставлены 2000 ящиков

"Минувшей ночью в Каунасе сел самолет из Китая, который доставил больше 2000 ящиков. В них – защитные скафандры и одноразовая защитная одежда для врачей. Второй самолет прилетит в Вильнюс. В нем – больше 3000 ящиков, в которых находятся очки, защитные скафандры и хирургические маски", – сказано в сообщении премьера.
Это средства защиты для больниц.
"Все эти средства доставят в пять наших основных больниц. Часть средств передадут региональным больницам, станциям скорой помощи и людям, работающим в мобильных пунктах", – писал премьер.
Он призывает жителей беречь себя.
"Дорогие врачи, будьте в безопасности. Насколько я информирован, чем дальше, тем доступнее средства защиты для всех. Как антисептик, так и маски и перчатки уже есть в продаже. Еще не везде, но их становится больше. Я думаю, в ближайшее время все смогут их найти. Давайте все будем в безопасности", – пишет Сквернялис.
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