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Минувшей ночью в Каунасе совершил посадку еще один самолет со средствами защиты. По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, он доставил 2000 ящиков со средствами защиты. Вскоре в Вильнюс прибудет самолет с 3000 ящиков, в которых находятся средства защиты.
Литва пополняет запасы средств защиты: в Каунас доставлены 2000 ящиков
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"Минувшей ночью в Каунасе сел самолет из Китая, который доставил больше 2000 ящиков. В них – защитные скафандры и одноразовая защитная одежда для врачей. Второй самолет прилетит в Вильнюс. В нем – больше 3000 ящиков, в которых находятся очки, защитные скафандры и хирургические маски", – сказано в сообщении премьера.

Это средства защиты для больниц.

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"Все эти средства доставят в пять наших основных больниц. Часть средств передадут региональным больницам, станциям скорой помощи и людям, работающим в мобильных пунктах", – писал премьер.

Он призывает жителей беречь себя.

"Дорогие врачи, будьте в безопасности. Насколько я информирован, чем дальше, тем доступнее средства защиты для всех. Как антисептик, так и маски и перчатки уже есть в продаже. Еще не везде, но их становится больше. Я думаю, в ближайшее время все смогут их найти. Давайте все будем в безопасности", – пишет Сквернялис.

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